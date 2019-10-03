Beşiktaş 90+3'te yıkıldı
Anadolu Ajansı
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2. hafta maçında İngiltere'nin Wolverhampton Wanderers ekibine sahasında 1-0 yenildi.
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1Beşiktaş müsabakaya, Loris Karius, Douglas, Domagoj Vida, Necip Uysal, Pablo Rebocho, Mohamed Elneny, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Jeremain Lens, Caner Erkin ve Güven Yalçın 11'i ile başladı.
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2Mücadelenin ilk yarısında Güven Yalçın aldığı darbe sonrasında belinden sakatlandı. Genç futbolcu oyuna devam edemedi ve 27. dakikada yerini Umut'a bıraktı.
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3Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken, siyah-beyazlıların bir topu direkten döndü.
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4İkinci yarıda Beşiktaş'ın kurduğu baskı gol getirmezken, Wolverhampton Wanderers 90+3'te bulduğu golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.
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DIABY VE N'KOUDOU KADRODAN ÇIKARILDI
Beşiktaş'ın Malili futbolcusu Abdoulay Diaby, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
Mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşayan 28 yaşındaki Malili futbolcuya, serum tedavisi uygulandığı belirtildi.
Karşılaşma öncesi açıklanan ilk 11'de yer alan Beşiktaş'ın Fransız oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou, migren ağrısı nedeniyle son anda kadrodan çıkartıldı.
Müsabaka öncesi ısınmaya katılan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, şiddetli migren ağrısı nedeniyle kadrodan çıkarılmak zorunda kalındı. Bu oyuncunun yerine ilk 11'e Caner Erkin dahil edilirken, Tyler Boyd ise yedek kulübesinde yer aldı.
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AVCI'DAN 6 DEĞİŞİKLİK
Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'de Trabzonspor'a 4-1 mağlup oldukları maçın 11'ine göre 6 değişikliğe gitti.
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Deneyimli teknik adam, Trabzonspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan oyunculardan Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Gökhan Gönül ve Tyler Boyd'u yedeğe çekti.
Trabzonspor mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıkan futbolculardan Burak Yılmaz ile Georges-Kevin N'Koudou ise 18 kişilik kadroda yer almadı.
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Beşiktaş'ın Wolverhampton Wanderers ile yaptığı karşılaşmaya siyah-beyazlı taraftarlar fazla ilgi göstermedi.
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TARAFTARLAR İLGİ GÖSTERMEDİ
Vodafone Park'taki tribünlerde büyük boşluklar gözlenirken, mücadeleyi yaklaşık 15 bin siyah-beyazlı taraftar takip etti.
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Öte yandan bir grup Wolverhampton Wanderers taraftarı ise kendilerine ayrılan tribünden takımlarına destek verdi.
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SAHAYA MARTI GİRDİDolmabahçe'deki mücadele öncesinde sahaya martı girdi. Martı, stat görevlisi tarafından yakalanarak saha dışına çıkarıldı.
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