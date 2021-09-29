Beşiktaş Basketbol'un efsane ismi Khalid El-Amin

ntv.com.tr 29.09.2021 - 10:18
Türkiye’deki basketbolseverler El-Amin’i Beşiktaş formasıyla tanısa da, El-Amin Türkiye’ye gelmeden önce önemli başarılara imza atmıştı.
NCAA'de 1999 yılında şampiyonluğa ulaşan El-Amin, Connecticut Üniversitesi'nden 2000'de mezun oldu. Mezun olduktan sonra NBA’de Chicago Bulls tarafından 34.sırada draft edildi.
Özellikle vücut yapısı ve çalışmayı sevmemesi ile NBA’de kendine yer bulamadı. 2002 yılı Ocak ayında Avrupa’ya adımını attı ve Strasbourg IG ile sözleşme imzaladı.
Daha sonra 2002 Kasım’da İsrail Basketbol Ligi takımlardan Maccabi İroni Ramat Gan’a transfer oldu.
El Amin 2003-2004 sezonunda Beşiktaş’a imza attığında büyük soru işaretleri vardı. Türkiye'ye gelmiş en tıfıl ve kilolu oyunculardan biriydi.
Düşüşe geçen Beşiktaş basketbolunun kaderini tek başına değiştiren El-Amin, siyah beyazlı taraftarlar arasında adeta bir kahraman haline geldi.
El-Amin önderliğindeki Beşiktaş ilk sezonunda yıllardır özlenen şampiyonluğa yaklaştı ve takım play-off'larda yarı final oynama başarısı gösterdi.
2004-05 sezonu ise Beşiktaş ve El-Amin açısından oldukça başarılı geçti. Takım yıllar sonra Türkiye Basketbol Ligi finali oynama hakkını Ülkerspor gibi dönemin güçlü takımını eleyerek elde etti.
Ülkerspor ile oynanan serinin en kritik maçında El-Amin'in kaydettiği son saniye 3'lüğü seride durumu 2-0 yaptı ve Beşiktaş'ı finale taşıdı. Sezon boyunca sergilediği üstün performansla MVP seçildi.
Beşiktaş taraftarı için El- Amin bir fenomen haline gelmişti. Attığı serbest atışlardan sonra taraftarın “Amin” diye bağırması, ona özel besteler yapması ve finallerin son maçında sakat olmasına karşın seke seke oynayarak Efes Pilsen’e çok uzaklardan gönderdiği üçlükler onu unutulmaz yaptı.
El- Amin başarılı iki sezonunun ardından, bir röportajında açıkladığı gibi parayı seçerek 2005'te Ukrayna Basketbol Süper Ligi takımlarından Azovmash Mariupol'e transfer oldu. İlk sezonunda Azovmash Mariupol'le birlikte Ukrayna Basketbol Süper Ligi'ni kazadı. El-Amin hem normal sezonun hem de play-off'ların MVP 'si seçildi.
El–Amin ilerleyen yıllarda Türkiye’ye tekrar dönse de eski başarılarını yakalayamadı. Özel hayatındaki olaylarla da son dönemde gündeme gelen Khalid El- Amin 2019 yılında nafaka ödemediği için tutuklandı.