Beşiktaş Basketbol'un efsane ismi Khalid El-Amin

Beşiktaş taraftarı için El- Amin bir fenomen haline gelmişti. Attığı serbest atışlardan sonra taraftarın “Amin” diye bağırması, ona özel besteler yapması ve finallerin son maçında sakat olmasına karşın seke seke oynayarak Efes Pilsen’e çok uzaklardan gönderdiği üçlükler onu unutulmaz yaptı.

El- Amin başarılı iki sezonunun ardından, bir röportajında açıkladığı gibi parayı seçerek 2005'te Ukrayna Basketbol Süper Ligi takımlarından Azovmash Mariupol'e transfer oldu. İlk sezonunda Azovmash Mariupol'le birlikte Ukrayna Basketbol Süper Ligi'ni kazadı. El-Amin hem normal sezonun hem de play-off'ların MVP 'si seçildi.