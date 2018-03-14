Beşiktaş Bayern Münih Şampiyonlar Ligi rövanş maçı bu akşam, hangi kanalda saat kaçta canlı yayınlanacak?
ntv.com.tr
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. tur ilk maçında Alman ekibi Bayern Münih'e deplasmanda 5-0 yenilen Beşiktaş, Vodafone Park'ta rövanş maçına çıkacak. Beşiktaş'ta ilk maçta Lewandovski'ye yaptığı faul sonrası kırmızı kart gören Vida ve sakatlığı süren Pepe Bayern Münih karşısında ilk 11'de ve kadroda yer almayacak. Peki Beşiktaş - Bayern Münih maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanal canlı yayınlayacak? Beşiktaş ve Bayern Münih'in kadrosunda hangi futbolcular var? İşte tüm ayrıntılar...
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BEŞİKTAŞ BAYERN MÜNİH'İ AĞIRLAYACAK
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turunda rövanş maçları devam ediyor.
Beşiktaş, son 16 turu rövanş maçında, bugün Vodafone Park'ta Bayern Münih ile karşılaşacak.
BAYERN MÜNİH'TEN BEŞİKTAŞ MAÇI TANITIMI
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İLK MAÇTA BAYERN GÜLMÜŞTÜ
Almanya'da oynanan ilk Bayern Münih - Beşiktaş maçına temsilcimiz iyi başlamasına rağmen Vida'nın gördüğü kırmızı kart sonrası oyunun hakimiyetini kaybetmiş ve Alman ekibine 5-0 yenilerek sahadan ayrılmıştı.
İlk maçta kırmızı kart gören Vida'nın dışında sakatlığı süren Pepe de rövanş maçında forma giyemeyecek.
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İLK 11'LER BELLİ OLDUBEŞİKTAŞ: Tolga, Gökhan, Medel, Necip, Caner, Tolgay, Oğuzhan, Quaresma, Mustafa, Lens, Love
BAYERN MÜNİH: Ulreich, Rafinha, Hummels, Boateng, Alaba, Vidal, Martinez, Thiago, Müller, Ribery, Lewandowski
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BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?
İlk maçı 5-0 kaybeden Beşiktaş'ın tur atlaması için Alman ekibini 6-0 ya da daha farklı yenmesi gerekiyor.
6-1, 7-2 gibi Beşiktaş galibiyetlerinde deplasman golü kuralı nedeniyle Bayern Münih tur atlayacak.
Kartal'ın 5-0'lık galibiyeti halindeyse maç uzatmaya gidecek.
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BEŞİKTAŞ B.MÜNİH MAÇ HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?
14 Mart Çarşamba günü 20.00'da başlayacak Beşiktaş Bayern Münih maçı TivibuSpor kanalından canlı yayınla izlenebilecek.
Maçın canlı anlatımı ve önemli anları ntv.com.tr'nin canlı skor sayfasında yer alacak.
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VİDA KIRMIZI KART CEZALISIBeşiktaş'ın Hırvat futbolcusu Domagoj Vida, Bayern Münih ile yapılacak rövanş maçında forma giyemeyecek.
Almanya'daki mücadelenin ilk yarısında rakibine yaptığı hareketin ardından kırmızı kartla cezalandırılan Vida, rövanş karşılaşmasında takımındaki yerini alamayacak.
Beşiktaş'ta sakatlığı devam eden Pepe de Bayern Münih karşısında görev yapamayacak.
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QUARESMA GÖREV BEKLİYORFenerbahçe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk mücadelesinde gördüğü kırmızı kartın ardından 5 maç ceza alan ve Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'deki son 2 karşılaşmasında forma giyemeyen Ricardo Quaresma'nın, Bayern Münih müsabakasında görev yapması bekleniyor.
Portekizli oyuncu, teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde 2 maç aradan sonra siyah-beyazlı forma ile mücadele edecek.
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BAYERN MÜNİH İSTANBUL'DA
Almanya temsilcisi Bayern Münih İstanbul'a geldi.
Bayern Münih'in Beşiktaş maçı kadrosunda Tolisso, Robben ve Coman kadroda yer almadı.
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9İşte Bayern Münih kadrosu: Ulrecih, Starke, Früchtl, Wagner, Süle, Hummels, Thiago, Ribery, Martinez, Lewandowski, James, Rafinha, Bernat, Boateng, Rudy, Vidal, Müller, Alaba, Kimmich
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ROBBEN'DEN MAÇ ÖNCESİ AÇIKLAMA
Bayern Münih'in yıldız oyuncuları, Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. Arjen Robben, ilk maçtaki skor avantajını unutmaları gerektiğini belirterek, "İstanbul'da büyük bir atmosfer var ve bu özel stadın keyfini çıkarmalıyız" dedi.
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BEŞİKTAŞ BAYERN MÜNİH MAÇI BİLET FİYATLARI
Vodafone Park'taki Beşiktaş - Bayern Münih maçının biletleri 10 Mart Cumartesi saat 11.00'da kombine sahipleri için öncelikli olarak günü satışa çıktı.
Biletlerin genel satışı ise 11 Mart Pazar günü başladı.
Kategori 1: 600 lira
Kategori 2: 525 lira
Kategori 3: 450 lira
Kategori 4: 425 lira
Kategori 5: 400 lira
Kategori 6: 375 lira
Kategori 7: 180 lira
Kategori 8: 170 lira
VIP: 1350 lira
1903 A-E Blok: 1350 lira
1903 B-D Blok: 1400 lira
1903 C Blok: 1500 lira
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GENÇLERBİRLİĞİ ÖNÜNDE BAYERN MÜNİH PROVASI
Bayern Münih maçı öncesi Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşan Beşiktaş, Anderson Talisca'nın attığı gol ile 1-0 kazanarak puanını 50'ye yükseltmişti.
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MİCHAEL OLİVER DÜDÜK ÇALACAK
Beşiktaş'ın Alman ekibi ile oynayacağı karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ile Simon Peter Bennett yapacak. Lee Betts'in 4. hakem olarak görev alacağı müsabakanın ilave yardımcı hakemleri ise Martin Atkinson ile Andre Marriner olacak.
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QUARESMA: İLK MAÇTAN BAĞIMSIZ BİR MAÇ OLACAK
Beşiktaş Teknik Direkötürü Şenol Güneş yarın oynanacak karşılaşma öncesinde Ricardo Quaresma ile birlikte basın toplantısı düzenliyor.
Ricardo Quaresma, "Takımı kutlamak istiyorum bu seviyeye gelmek kolay bir şey değil. Yarın büyük takım büyük oyunculara karşı oynayacağız. ama zor bir maç olacak bizim için. Futbolda hatalar her zaman var ama en önemlisi bütün oyuncuların yüzde yüzünü vermesidir. Yarın ilk maçtan bağımsız bir maç olacak. Elimizden geleni yapı sahada keyif almaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.
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Şenol Güneş:
"Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız tüm maçlar neler yapabileceğimizin test maçlarıydı ve onları iyi geçtiğimizi düşünüyoruz. O yüzden böyle bir skor beklemiyorduk. Ama burada en iyisini çıkaracağız, futbolun güzelliklerini göstereceğiz. Bu sene veda ettiğimizi ve gelecek yıl iyi bir izlenimle burada olmak istiyoruz"
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16"...Talisca'nın Brezilya milli takımına çağırılmasını da değerlendiren Güneş, "Teknik adamların bizimle paylaşmak istediklerini paylaşırız. Talisca için milli Takım antrenörüne gerekli bilgiyi verdik. Onların geldiği dönemde Talisca cezalıydı, oynayamadı. Görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye'de oynayan Brezilyalı oyuncular ve Talisca hakkında."
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17"...Tosic'in ön adele grubunda bir sıkıntısı var. Caner ve Adriano'nun da var ama onlara bugün bakacağız. Ama Pepe, Tosic ve Vida yok. Pepe dün koşu yaptı ilk defa. Vida haftasonu var ama burada cezalı olduğu için yok. Forvette sayısal olarak fazla oyuncumuz var ama defans sıkıntımız var. Ligin çoğu saha dışında spekülasyonları var ondan sıyrılarak maçlara çıkacağız. O yüzden bir tahribat görmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.
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