Beşiktaş Bayern Münih Şampiyonlar Ligi rövanş maçı bu akşam, hangi kanalda saat kaçta canlı yayınlanacak?

Ricardo Quaresma, "Takımı kutlamak istiyorum bu seviyeye gelmek kolay bir şey değil. Yarın büyük takım büyük oyunculara karşı oynayacağız. ama zor bir maç olacak bizim için. Futbolda hatalar her zaman var ama en önemlisi bütün oyuncuların yüzde yüzünü vermesidir. Yarın ilk maçtan bağımsız bir maç olacak. Elimizden geleni yapı sahada keyif almaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız tüm maçlar neler yapabileceğimizin test maçlarıydı ve onları iyi geçtiğimizi düşünüyoruz. O yüzden böyle bir skor beklemiyorduk. Ama burada en iyisini çıkaracağız, futbolun güzelliklerini göstereceğiz. Bu sene veda ettiğimizi ve gelecek yıl iyi bir izlenimle burada olmak istiyoruz"

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"...Tosic'in ön adele grubunda bir sıkıntısı var. Caner ve Adriano'nun da var ama onlara bugün bakacağız. Ama Pepe, Tosic ve Vida yok. Pepe dün koşu yaptı ilk defa. Vida haftasonu var ama burada cezalı olduğu için yok. Forvette sayısal olarak fazla oyuncumuz var ama defans sıkıntımız var. Ligin çoğu saha dışında spekülasyonları var ondan sıyrılarak maçlara çıkacağız. O yüzden bir tahribat görmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.