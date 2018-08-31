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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisarspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

ntv.com.tr

UEFA Avrupa Ligi 2018-19 sezonunda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisarspor grup aşamasında boy gösterecek.

  • 1

    UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşaması kura çekimi gerçekleştirildi. Temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisar'ın grupları ve rakipleri belli oldu. 

  • 2

    GRUP I (BEŞİKTAŞ)

    GRUP I (BEŞİKTAŞ)

    Beşiktaş

    Genk (Belçika)

    Malmö (İsveç) 

     Sarpsborg (Norveç)

  • 3

    GRUP D (FENERBAHÇE)

    GRUP D (FENERBAHÇE)

    Anderlecht (Belçika)

     Fenerbahçe

     Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

     Spartak Trnava (Slovakya)

  • 4

    GRUP J (AKHİSAR)

    GRUP J (AKHİSAR)

    Sevilla (İspanya)

    Krasnodar (Rusya)

    Standard Liege (Belçika)

    Akhisarspor

  • 5

    GRUP A

    GRUP A

     Leverkusen (Almanya)

     Ludogorets (Bulgaristan)

     Zürich (İsviçre)

     AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)

  • 6

    GRUP B

    GRUP B

     Salzburg (Avusturya)

     Celtic (İskoçya)

     Leipzig (Almanya)

     Rosenborg (Norveç)

  • 7

    GRUP C

    GRUP C

     Zenit (Rusya)

     Kopenhag (Danimarka)

     Bordeaux (Fransa)

     Slavia Praha (Çek Cumhuriyeti)

  • 8

    GRUP E

    GRUP E

     Arsenal (İngiltere)

     Sporting CP (Portekiz)

     Qarabağ (Azerbaycan)

     Vorskla (Ukrayna)

  • 9

    GRUP F

    GRUP F

     Olympiacos (Yunanistan)

     Milan (İtalya)

     Betis (İspanya)

     Dudelange (Lüksemburg)

  • 10

    GRUP G

    GRUP G

     Villarreal (İspanya)

     Rapid Wien (Avusturya)

     Spartak Moskova (Rusya)

     Rangers (İskoçya)

  • 11

    GRUP H

    GRUP H

     Lazio (İtalya)

     Marseille (Fransa)

     Frankfurt (Almanya)

     Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)

  • 12

    GRUP K

    GRUP K

     Dynamo Kyiv (Ukrayna)

     Astana (Kazakistan)

     Rennes (Fransa)

     Jablonec (Çek Cumhuriyeti)

  • 13

    GRUP L

    GRUP L

     Chelsea (İngiltere)

     PAOK (Yunanistan)

     BATE (Belarus)

     Vidi (Macaristan)

  • 14

    MAÇ TARİHLERİ

    MAÇ TARİHLERİ

    20 Eylül 1. Maçlar

    4 Ekim 2. Maçlar

    25 Ekim 3. Maçlar

    8 Kasım 4. Maçlar

    29 Kasım 5. Maçlar

    13 Aralık 6. Maçlar

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