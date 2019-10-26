Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Galatasaray maçı hangi kanalda?

Beşiktaş yarın akşam Galatasaray ile 123. kez karşı karşıya gelecek. 122 maçın 45'ni Galatasaray hanesine puan olarak yansıtırken Beşiktaş ise 35 kez galip ayrıldı. İşte Beşiktaş Galatasaray maçı ile ilgili merak edilenler...