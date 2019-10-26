Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş Galatasaray karşı karşıya geliyor. Beşiktaş'ın ev sahibi olduğu maçta Radamel Falcao'un yer alıp almayacağı ise tartışma konusu. Peki Beşiktaş- Galatasaray maçı saat kaçta, ne zaman? Beşiktaş Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

26.10.2019 - 13:02 Son Güncelleme : 26.10.2019 - 13:28

Beşiktaş Galatasaray maçı hangi kanalda?

Beşiktaş yarın akşam Galatasaray ile 123. kez karşı karşıya gelecek. 122 maçın 45'ni Galatasaray hanesine puan olarak yansıtırken Beşiktaş ise 35 kez galip ayrıldı. İşte Beşiktaş Galatasaray maçı ile ilgili merak edilenler...

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Vodafone Park'ta oynanacak derbi 27 Ekim Pazar günü gerçekleşecek. Beşiktaş, Galatasaray ile saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Merakla beklenen derbi ise BeinSports ekranında canlı olarak seyirci ile buluşacak.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY DERBİSİNİ METE KALKAVAN YÖNETECEK

Son 10 maçın 3'ünü kazanan Galatasaray, son 10 maçın 2'sini kazan Beşiktaşla pazar akşamı bir araya geliyor. Beşiktaş Galatasaray maçının hakemliğini ise Mete Kalkavan yapacak.

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

1.Alanyaspor- 17

2.Trabzonspor- 15

3.Fenerbahçe- 14

4.Başakşehir- 14

5.Yeni Malatya- 13

6.Galatasaray- 13

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FALCAO DERBİDE OLACAK MI? (FALCAO SON DURUM)

Falcao son durum

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idmanda Radamel Falcao'ya takımdan ayrı özel bir program uygulandığı belirtildi.

Durumu belirsizliğini koruyan Falcao'nun Beşiktaş karşısında oynaması zor görünüyor.

Sofiane Feghouli'nin ise özel program dahilinde çalıştığı duyuruldu.

Emre Akbaba ve Ömer Bayram ise sakatlıkları nedeniyle maçta yer almayacak.

BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK

Beşiktaş’ta ise Dorukhan, Douglas, Diaby ve Burak Yılmaz devam eden sakatlıkları nedeniyle sahada olmayacak.

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