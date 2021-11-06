Beşiktaş galibiyeti sonrası Trabzon’da coşkulu kutlama

Trabzonspor’un deplasmanda 2-1 kazandığı Beşiktaş maçı sonrası Trabzon’da taraftarlar kent meydanında toplanarak galibiyeti kutladı.

Haberler - DHA 06.11.2021 - 22:49

Beşiktaş galibiyeti sonrası Trabzon’da coşkulu kutlama - 1

Toto Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren ’un, 12’nci hafta karşılaşmasında deplasmanda zirve mücadelesindeki önemli rakiplerinden Beşiktaş karşısında aldığı 2-1’lik galibiyet ’da coşkuyla kutlandı.

Beşiktaş galibiyeti sonrası Trabzon’da coşkulu kutlama - 2

İstanbul’da oynanan karşılaşmayı televizyondan takip eden Trabzon’daki taraftarlar, müsabakanın bitiş düdüğünün ardından kent meydanında toplanarak meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde horon ve kolbastı oynayarak takımlarının galibiyetini kutladı.

Beşiktaş galibiyeti sonrası Trabzon’da coşkulu kutlama - 3

Bu arada lider Trabzonspor da aldığı bu galibiyetle milli araya moralli girdi. Rakipleriyle puan farkını artıran bordo-mavililer, puan farkıyla namağlup zirvedeki yerini korudu. Milli maç arasının ardından Karadeniz ekibi 22 Kasım’da sahasında Gaziantep FK’yı konuk edecek.

Beşiktaş galibiyeti sonrası Trabzon’da coşkulu kutlama - 4
Beşiktaş galibiyeti sonrası Trabzon’da coşkulu kutlama - 5
Beşiktaş galibiyeti sonrası Trabzon’da coşkulu kutlama - 6

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