Beşiktaş galibiyeti sonrası Trabzon’da coşkulu kutlama

Bu arada lider Trabzonspor da aldığı bu galibiyetle milli araya moralli girdi. Rakipleriyle puan farkını artıran bordo-mavililer, puan farkıyla namağlup zirvedeki yerini korudu. Milli maç arasının ardından Karadeniz ekibi 22 Kasım’da sahasında Gaziantep FK’yı konuk edecek.