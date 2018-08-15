Beşiktaş maçı hangi kanalda? (LASK Linz - Beşiktaş Avrupa Ligi maçı)
Anadolu Ajansı
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında LASK Linz ile Beşiktaş bu akşam karşıya karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 207 maçından 80 kez kazandı. 83 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Beşiktaş, 44 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Peki LASK Linz - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında bu akşam Avusturya temsilcisi LASK Linz ile karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş ile LASK Linz arasındaki mücadelede üst tura yükselecek takım, play-off turunda Nordsjaelland (Danimarka)-Partizan (Sırbistan) eşleşmesinden galip çıkacak ekibin rakibi olacak.
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MAÇ CANLI OLARAK TRT 1'DE
Bu akşam Linzer Stadı'nda TSİ 20.45'te başlayacak LASK Linz - Beşiktaş rövanş karşılaşması saat 20.45'te TRT 1'den yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ
Tolga, Adriano, Pepe, Roco, Caner, Lens, Medel, Tolgay, Oğuzhan, Babel, Larin
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3Mücadeleyi Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetecek. Dabanovic'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jovica Tatar ile Aleksandar Djikanovic yapacak. Mücadelenin dördüncü hakeme ise Vojin Vojinovic olacak.
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4ŞENOL GÜNEŞ YÖNETİMİNDE 30. MAÇ
Beşiktaş, Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde 30. Avrupa kupası maçını oynayacak.
Siyah-beyazlı takımın başında Avrupa kupalarında en çok maça çıkan teknik direktör unvanını elinde bulunduran Güneş, LASK Linz önünde rekorunu 30 müsabakaya yükseltecek.
Beşiktaş, 2015-2016 sezonundan beri bu görevde bulunan Güneş yönetiminde oynadığı 29 karşılaşmada, 14 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Şenol Güneş dönemindeki Avrupa kupası maçlarında 50 gol atan Beşiktaş, kalesinde 40 gole engel olamadı.
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5KUPA 2 DE 106. MAÇI
Siyah-beyazlılar, LASK Linz mücadelesiyle UEFA Avrupa Ligi'nde 106. kez sahada yer alacak.
Adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar 105 maç yapan siyah-beyazlı ekip, 49 galibiyet, 21 beraberlik ve 35 mağlubiyet aldı.
Bu organizasyondaki maçlarında rakip fileleri 168 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 125 gol gördü.
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63 KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI
Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi.
Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi.
Beşiktaş, Avrupa'daki en başarılı dönemlerinden birini de Şenol Güneş yönetiminde yaşadı. Siyah-beyazlılar, Güneş'in teknik direktörlüğünde 2016-2017 sezonu UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kadar çıktı.
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AVRUPA'DAKİ EN FARKLI GALİBİYETİNİ BU SEZON ALDI
Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetine bu sezon ulaştı.
Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ile Vodafone Park'ta oynadığı rövanş mücadelesini 6-0 kazanarak, tarihinin en farklı galibiyetine imza attı.
Avrupa kupalarında 2002-2003 sezonu UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yenen Beşiktaş, İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i 2011-2012 sezonu UEFA Avrupa Ligi organizasyonunda İstanbul'da 5-1 mağlup etmeyi başardı. Siyah-beyazlı ekip ayrıca, 2005-2006 sezonu UEFA Kupası'nda Liechtenstein ekibi Vaduz'u evinde 5-1 yendi.