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Beşiktaş - Sarpsborg maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Beşiktaş ile Sarpsborg bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya gelecek. Maçı hakem Tamas Bognar yönetecek. Peki Beşiktaş-Sarpsborg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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    BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ SARPSBORG

    beşiktaş sarpsborg maçı, avrupa ligi, fikstür
    Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki ilk hafta maçında Norveç ekibi Sarpsborg'u ağırlayacak.

    Karşılaşmada Macaristan Futbol Federasyonundan hakem Tamas Bognar görev alacak.
  • 2

    İLK 11'LER BELLİ OLDU

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    BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Pepe, Roco, Caner, Medel, Oğuzhan, Töre, Lens, Ljajic, Larin

    SARPSBORG: Vasyutin, Askar, Horn, Tamm, Thomassen, Halvorsen, Lund-Nielsen, Zachariassen, Heintz, Muhammed, Mortensen
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    MAÇI YAYINLAYACAK KANAL BELLİ OLDU

    MAÇI YAYINLAYACAK KANAL BELLİ OLDU

    Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 19.55'te başlayacak.

    UEFA Avrupa Ligi’nin Türkiye yayın haklarına ilişkin görüşmeler henüz tamamlanmamış olmasına karşın Akhisar Belediyespor, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin bu akşamki karşılaşmaları beIN SPORTS tarafından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

    beIN SPORTS HABER Yayın Bilgileri:*DIGITURK: 83. KanalUYDU: Türksat 4A, Frekans: 12379, Symbol Oranı: 30000, FEC: 3/3, Polarizasyon: Horizontol (Yatay) TÜRKSAT KABLO TV: 223. Kanal TURKCELL TV+: 71. Kanal

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    BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA KARNESİ

    beşiktaş, avrupa ligi maçları, ön eleme turları
    UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayan Beşiktaş, geride kalan 6 maçta 4 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

    Sezonun ilk resmi maçlarında Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 2-0 ve 6-0'lık sonuçlarla yenerek eleyen siyah-beyazlılar, bir sonraki turda Avusturya ekibi LASK Linz'i 1-0 kazandığı müsabakanın rövanşında 2-1 yenilse de tur atlamayı başardı ve play-off turunda Sırbistan'ın Partizan takımıyla eşleşti. Beşiktaş, Sırp rakibiyle ilk maçta 1-1 berabere kalırken, rövanşı 3-0 kazanarak grup aşamasına yükseldi.
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    GÖZLER FORVETTE OLACAK

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    Beşiktaş'ta yarın oynanacak karşılaşmada gözler forvet bölgesinde görev yapacak futbolcuda olacak.

    İspanyol forvet Alvaro Negredo'nun Birleşik Arap Emirlikleri ekibi El Nasr'a transferinin ardından siyah-beyazlı takımda hangi oyuncunun forvet hattında forma giyeceği merak konusu oldu.
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    SARPSBORG, AVRUPA'YA HIZLI BAŞLADI

    sarpsborg, avrupa maçları, fikstür
    Norveç Ligi ekiplerinden Sarpsborg, UEFA Avrupa Ligi gruplarına 4 ön eleme turu geçerek geldi.

    Oynadığı 8 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlik alan Sarpsborg, sırasıyla İzlanda'nın IBV, İsviçre'nin Saint Gallen, Hırvatistan'ın Rijeka ve İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımlarını saf dışı bırakarak UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazandı.
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