Beşiktaş son dakikalarda yıkıldı
Anadolu Ajansı, ntv.com.tr
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk haftasında Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibine deplasmanda 4-2 mağlup oldu.
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1Narodny Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip 14 dakikada Sporar'ın golüyle 1-0 öne geçti.
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2Beşiktaş, 29. dakikada Ljajic'in penaltıdan attığı golle skoru eşitledi.
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3Siyah-beyazlılar, ilk yarının uzatma anlarında Bozhikov'un kendi kalesine attığı golle mücadelenin ilk yarısını 2-1 önde bitirdi.
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4Mücadelenin 58. dakikada kendisinin ve Slovan Bratislava'nın ikinci golüne imza atan Sporar, skoru 2-2'ye getirdi.
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5Ev sahibi ekip 90+3'te Marin Ljubicic'in golüyle 3-2 öne geçti.
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6Mohammed Khadfi'nin 90+4'teki golü karşılaşmanın skorunu belirledi.
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AVCI'DAN ÜÇ DEĞİŞİKLİKUEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk hafta maçında Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibine konuk olan Beşiktaş, son karşılaşmasına göre kadroda 3 değişiklikle sahada yer aldı.
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8Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in 4. haftasında Gazişehir Gaziantep'e 3-2 yenildikleri karşılaşmada görev alan futbolculardan Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Güven Yalçın'ı yedeğe çekti.
Tecrübeli teknik adam, Slovan Bratislava müsabakasında bu futbolcuların yerlerine Douglas, Pedro Rebocho ve Umut Nayir'e forma verdi.
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RUIZ SAKATLANDI
Beşiktaşlı futbolcu Viktor Ruiz, geçirdiği sakatlık nedeniyle karşılaşmayı tamamlayamadı.
Yaşadığı sakatlık nedeniyle ilk müdahalesi saha içinde yapılan Ruiz'in yerine 74. dakikada Atiba Hutchinson oyuna dahil oldu.
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SEYİRCİSİZ MAÇTA ÇOCUKLAR TRİBÜNDEYDİSeyircisiz oynama cezası nedeniyle Slovan Bratislava'nın taraftarları karşılaşmada yer almadı. UEFA'nın kararı doğrultusunda ev sahibi takımın 14 yaş altındaki çocuk taraftarları müsabakayı statta izledi.
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