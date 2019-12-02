Beşiktaş taraftarı Abdullah Avcı'yı bağrına bastı

Sezon başında alınan kötü sonuçlar sonrası zaman zaman Avcı'yı istifaya davet eden taraftarlar, İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından tecrübeli çalıştırıcıyı ısrarla sahaya davet etti.
Bütün takımı tribünlere davet eden taraftarlar, soyunma odasına inen Teknik Direktör Abdullah Avcı lehine de uzun süre tezahüratta bulundu.
Bir süre sonra soyunma odasından sahaya dönen Avcı, taraftarları selamladı. Bu sırada Avcı'nın duygulandığı gözlendi.
Tribünleri tek tek gezen ve üçlü çektiren Avcı'ya bir taraftar da çiçek verdi.
Tribünler Avcı'nın yanı sıra uzun süredir protesto edilen Oğuzhan Özyakup'u da tribünlere çağırdı.
Gökhan Gönül maç sonunda soyunma odasına giden Oğuzhan'ı alarak sahaya geri döndü.
Avcı, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada siyah-beyazlı taraftarlara teşekkür etti.
Tecrübeli teknik direktör şunları söyledi: "Maç sonunda yaşananlar çok güzel duygulardı. Taraftarımız benden önce Oğuzhan ve Lens'e destek oldular, bunun için de teşekkür ederim. Buraya gelmeden önce Metin Tekin'le konuştuğumuzda 'Beşiktaş'ın duygusu ve ruhu başkadır. Senin de ruhun buna uygun' demişti. Bunu bu akşam bir kez dsaha anladım. Beşiktaş bambaşka bir duygu ve ruh."
Sezona kötü başlayan Beşiktaş, son haftalarda form grafiğini yükseltti. Siyah-beyazlılar Süper Lig'de üst üste 5. galibiyetini alırken, son 7 maçta 19 puan topladı.