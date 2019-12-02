Beşiktaş taraftarı Abdullah Avcı'yı bağrına bastı

"BEŞİKTAŞ BAMBAŞKA BİR DUYGU VE RUH"

Tecrübeli teknik direktör şunları söyledi: "Maç sonunda yaşananlar çok güzel duygulardı. Taraftarımız benden önce Oğuzhan ve Lens'e destek oldular, bunun için de teşekkür ederim. Buraya gelmeden önce Metin Tekin'le konuştuğumuzda 'Beşiktaş'ın duygusu ve ruhu başkadır. Senin de ruhun buna uygun' demişti. Bunu bu akşam bir kez dsaha anladım. Beşiktaş bambaşka bir duygu ve ruh."