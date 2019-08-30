Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nde rakipleri kim olacak? (Torbalar belli oldu)
UEFA Avrupa Ligi’nde 2019-2020 sezonu grup etabının kura çekimi bugün yapılacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi’nde kura heyecanına 3 temsilcimizle katılacağız. İşte temsilcilerimizin yer aldığı tornbalar ve muhtemel rakipleri.
1
Geçen sezon ligi ikinci sırada tamamlamasının ardından bu sezon Şampiyonlar Ligi’ne 3. eleme turunda veda eden Medipol Başakşehir ile ligi üçüncü bitiren Beşiktaş, gruplarda doğrudan yer almaya hak kazanmıştı. Avrupa Ligi Play-Off turunda mücadele eden Trabzonspor ise ilk maçta deplasmanda 3-1 yendiği Yunanistan temsilcisi AEK’yi ikinci mücadelede evinde yenilmesine rağmen gruplara kalacak skoru almayı başardı.
2
Gruplar, Monaco’da TSİ 14.00’te çekilecek kuranın ardından belli olacak.
3
Torbalar sıralamaya göre 48 takımın yer alacağı grup aşamasında, takımlar dörderli 12 gruba ayrılacak. Torbaların, kulüplerin UEFA’daki sıralamasına göre belirleneceği kura çekiminde, aynı ülkenin takımları birbiriyle aynı grupta bulunamayacak.
4
1. TORBA
BEŞİKTAŞ Sevilla Arsenal Porto Roma Manchester United Dinamo Kiev Basel Sporting Lisbon CSKA Moskova Wolfsburg Lazio
5
2. TORBA
PSV Eindhoven Krasnodar Celtic FC Kopenhag Braga Gent M'Gladbach FC Astana Young Boys Ludogorets APOEL Eintracht Frankfurt
6
3. TORBA
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR St Etienne Karabağ Agdam Feyenoord Getafe Espanyol Malmö Partizan Standard Liege Wolverhampton Rennes Rosenborg
Avrupa Ligi'nde grup maçları, 19 Eylül'de başlayıp 12 Aralık'ta sona erecek. Son olarak İngiltere ekibi Chelsea'nin müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 27 Mayıs 2020'de Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak.