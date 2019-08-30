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Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nde rakipleri kim olacak? (Torbalar belli oldu)

UEFA Avrupa Ligi’nde 2019-2020 sezonu grup etabının kura çekimi bugün yapılacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi’nde kura heyecanına 3 temsilcimizle katılacağız. İşte temsilcilerimizin yer aldığı tornbalar ve muhtemel rakipleri.

  • 1

    Geçen sezon ligi ikinci sırada tamamlamasının ardından bu sezon Şampiyonlar Ligi’ne 3. eleme turunda veda eden Medipol
    Başakşehir ile ligi üçüncü bitiren Beşiktaş, gruplarda doğrudan yer almaya hak kazanmıştı. Avrupa Ligi Play-Off turunda mücadele eden Trabzonspor ise ilk maçta deplasmanda 3-1 yendiği Yunanistan temsilcisi AEK’yi ikinci mücadelede evinde yenilmesine rağmen gruplara kalacak skoru almayı başardı.
  • 2

    Gruplar, Monaco’da TSİ 14.00’te çekilecek kuranın ardından belli olacak.
  • 3

    Torbalar sıralamaya göre 48 takımın yer alacağı grup aşamasında, takımlar dörderli 12 gruba ayrılacak. Torbaların, kulüplerin UEFA’daki sıralamasına göre belirleneceği kura çekiminde, aynı ülkenin takımları birbiriyle aynı grupta bulunamayacak.
  • 4

    1. TORBA

    1. TORBA
    BEŞİKTAŞ
    Sevilla
    Arsenal
    Porto
    Roma
    Manchester United
    Dinamo Kiev
    Basel
    Sporting Lisbon
    CSKA Moskova
    Wolfsburg
    Lazio
  • 5

    2. TORBA

    2. TORBA
    PSV Eindhoven
    Krasnodar
    Celtic
    FC Kopenhag
    Braga
    Gent
    M'Gladbach
    FC Astana
    Young Boys
    Ludogorets
    APOEL
    Eintracht Frankfurt
  • 6

    3. TORBA

    3. TORBA
    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
    St Etienne
    Karabağ Agdam
    Feyenoord
    Getafe
    Espanyol
    Malmö
    Partizan
    Standard Liege
    Wolverhampton
    Rennes
    Rosenborg
  • 7

    4. TORBA

    4. TORBA
    TRABZONSPOR
    Alkmaar
    Guimaraes
    Oleksandriya
    Dudelange
    Linz LASK
    Wolfsberger
    Slovan Bratislava
    Lugano
    Rangers
    Ferencvaros
    Cluj
  • 8

    İLK MAÇLAR 19 EYLÜL’DE

    İLK MAÇLAR 19 EYLÜL’DE
    Avrupa Ligi'nde grup maçları, 19 Eylül'de başlayıp 12 Aralık'ta sona erecek. Son olarak İngiltere ekibi Chelsea'nin müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 27 Mayıs 2020'de Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak.
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