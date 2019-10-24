Beşiktaş yine kayıp! (Beşiktaş Braga maç sonucu: 2-1)
Anadolu Ajansı
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu üçüncü hafta maçında Portekiz'in Braga takımına 2-1 mağlup oldu. Gruptaki diğer maçta Wolverhampton deplasmanda Slovan Bratislava karşısında 2-1 kazandı.
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Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmaya Beşiktaş, Karius, Necip Uysal, Vida, Roco, Rebocho, Elneny, Oğuzhan Özyakup, Boyd, Ljajic, Caner Erkin, Güven Yalçın, konuk Braga ise Matheus, Esgaio, Sequeira, Santos, Andre Horta, Novais, Paulinho, Ricardo Horta, Viana, Palhinha ve Galeno 11'iyle çıktı.
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2Portekiz ekibi 38. dakikada Ricardo Horta'nın golüyle 1-0 öne geçti.
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3Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.
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4Siyah-beyazlılar 71. dakikada Umut Nayir'in golüyle skoru eşitledi.
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Beşiktaş, 72. dakikada kazandığı penaltıyı Adem Ljajic ile değerlendiremedi.
Ljajic'in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta gitti.
Beşiktaş ilk yarıda da iki pozisyonda direğe takılmıştı.
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6Konuk Braga 80. dakikada Wilson Eduardo'yla bir kez daha öne geçti.
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7Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Braga sahadan 2-1 galip ayrıldı.
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8Gruptaki diğer maçta Wolverhampton deplasmanda Slovan Bratislava'yı 2-1 mağlup etti.
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9Bu sonuçların ardından Braga 7 puanla liderliğini korurken, 6 puanlı Wolverhampton ikinci, 4 puanlı Slovan Bratislava üçüncü, henüz puan alamayan temsilcimiz Beşiktaş ise dördüncü sırada yer aldı.
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GALİBİYETİ UNUTTU
Beşiktaş, bu sezonki 11. resmi maçında 6. yenilgisini aldı.
Sezon başından beri sadece iki kez kazanabilen siyah-beyazlı ekip, 3 maçı ise berabere tamamladı.
Süper Lig'deki 8 maçta 2 galibiyet ve üçer beraberlikle yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, Avrupa Ligi'ndeki üç karşılaşmasını ise yitirdi.
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AVRUPA'DA GALİBİYETE HASRET KALDI
Siyah-beyazlı ekibin Avrupa kupalarındaki galibiyet hasreti ise 4 maça çıktı.
Geçen sezonki UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö'ye evinde 1-0 mağlup olan Beşiktaş, bu sezon ise İstanbul'daki maçlarda Wolverhampton'a 1-0 ve Braga'ya 2-1 yenildi. Siyah-beyazlı ekip, deplasmanda ise Slovan Bratislava'ya 4-2 mağlup oldu.
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TARAFTARLAR, AVCI'YI İSTİFAYA DAVET ETTİBeşiktaşlı taraftarlar, takımlarının 2-1 geriye düşmesinin ardından teknik direktör Abdullah Avcı'yı istifaya davet etti.
Siyah-beyazlılar, "Avcı istifa", "güle güle Avcı" ve "Başakşehir'e hoca olsana" şeklinde tezahüratta bulundu.
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13Taraftarlar ayrıca Sergen Yalçın lehine tezahürat yaptı.
Siyah-beyazlılar, oyunculara da tepkilerini gösterdi.
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