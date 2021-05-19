Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamaları başladı

Süper Lig 2020-21 sezonu şampiyonu Beşiktaş, şampiyonluk kupasına bugün saat 19.03'te Vodafone Park'ta gerçekleştirilecek törenle kavuşacak. Tören öncesi Siyah-beyazlılar ekip, şampiyonluğu kutlamak için tekneyle Vodafone Park'a hareket etti. Teknede meşalelerle şampiyonluğu kutlayan Siyah-beyazlılara, Boğaz'da pek çok tekne de eşlik etti.

Abone ol Paylaş









Ntvspor - Anadolu Ajansı - DHA 19.05.2021 - 18:03

Süper Lig'in 2020-2021 sezonunda şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ta şampiyonluk kutlamaları başladı.

Beşiktaş, şampiyonluk kupasını almak üzere Vodafone Park'a geldi.

Küçüksu'dan deniz yoluyla stada hareket eden siyah-beyazlı takımın teknik heyeti ve oyuncuları, Kabataş'a ulaştı. Buradan takım otobüsüyle Vodafone Park'a hareket eden siyah-beyazlıları, taraftarlar coşkulu bir şekilde karşıladı.

Takım otobüsü taraftarların yoğun ilgisi arasında stada vardı. Teknik heyet ve oyuncuları tribünde bulunan az sayıdaki taraftar şampiyonluk tezahüratlarıyla karşıladı.

Kupa töreni için saha ortasında kırmızı halının yer aldığı ve oyuncularla yöneticilerin oturacağı tribününde bulunduğu bir platform hazırlandı. Platformunu arkasında dev ekranda "Şampiyon Beşiktaş" yazısı da yer aldı.

Tekneye çıkan oyuncular duygularını paylaştı. Oğuzhan Özyakup "Beşiktaş sevgi, aşk, Aile... Şampiyonluğa alışkın olmak diye bir şey yok, hepsi farklı. Bunu her gün yaşayamıyoruz, çok değişik ve çok farklı duygular" dedi.

N'Koudou "Unutulmaz bir yolculuk. Duygularımı nasıl anlatabilirim ki; ben dans etmeye gidiyorum" diye konuştu.



Çok duygusal anlar yaşadığını kaydeden Welinton ise, "Bu kutlamayı, resimlerden, videolardan görüyordum. Bu güzel ana şahit oldum" ifadelerini kullandı.

Attığı goller ve yaptığı asistlerle Beşiktaş'ta sezonun yıldızlarından olan Rachid Ghezzal ise "Harika bir duygu, bu anı yaşamak için çok bekledik. Taraftarımızla beraber keyfini çıkarıyoruz" dedi.

Beşiktaş ile bu sezon 19 gole imza atan ve takımının en golcü ismi olan Kanadalı golcü Cyle Larin, "Harika bir duygu. Boğazın güzelliğine bakın. Bunu sadece Beşiktaş yapabilirdi. Böyle bir şeyin parçası olmak çok keyifli" ifadelerini kullandı.

Valentin Rosier ise manzaraya hayranlığını "İnanılmaz bir duygu, inanılmaz gerçekten. Siz bana daha önce Beşiktaş'ın şampiyonluk fotoğraflarını, videolarını, kutlamalarını gösterdiniz. Ancak bunu yaşamak bambaşka bir şey" sözleriyle dile getirdi.

Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamasında sahneye çıkacak isimler ise şunlar: Eypio, Ömür Gedik, Aynur Aydın, Reynmen, Gökhan Tepe, Hayko Cepkin, Murat Boz ve Mustafa Sandal.

Paylaş







