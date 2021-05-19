Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamaları başladı

Ntvspor - Anadolu Ajansı - DHA 19.05.2021 - 18:03 | Son Güncelleme : 19.05.2021 - 19:14
Süper Lig'in 2020-2021 sezonunda şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ta şampiyonluk kutlamaları başladı.
Küçüksu'dan deniz yoluyla stada hareket eden siyah-beyazlı takımın teknik heyeti ve oyuncuları, Kabataş'a ulaştı.
Buradan takım otobüsüyle Vodafone Park'a hareket eden siyah-beyazlıları, taraftarlar coşkulu bir şekilde karşıladı.
Tekneye çıkan oyuncular duygularını paylaştı. Oğuzhan Özyakup "Beşiktaş sevgi, aşk, Aile... Şampiyonluğa alışkın olmak diye bir şey yok, hepsi farklı. Bunu her gün yaşayamıyoruz, çok değişik ve çok farklı duygular" dedi.