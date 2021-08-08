Bir devrin sonu: Lionel Messi, Barcelona'ya gözyaşları içinde veda etti

Barcelona'nın ayrılığını resmen açıkladığı Lionel Messi, düzenlediği basın toplantısında gözyaşlarını tutamadı. "Geçen yaz ayrılmak istemiştim ama bu yıl her şey farklıydı" diyen Messi, basın toplantısı esnasında kimi zaman konuşmakta güçlük çekti. Öte yandan, Fransa'nın önemli gazetelerinden L'Equipe'in verdiği habere göre Lionel Messi, bugün Paris'e gidecek ve yarın sabah PSG için sağlık kontrollerinden geçecek.

ntv.com.tr - Ntvspor 08.08.2021 - 14:00 | Son Güncelleme : 08.08.2021 - 15:04

Bir devrin sonu: Lionel Messi, Barcelona'ya gözyaşları içinde veda etti - 1

Barcelona bir süredir Lionel Messi ile yeni sözleşme konusunda müzakere ediyordu. Katalan devi Arjantinli yıldızın takımdan ayrıldığını resmen açıklamıştı.

Messi gözyaşlarını tutamadı (tıkla izle)

Bir devrin sonu: Lionel Messi, Barcelona'ya gözyaşları içinde veda etti - 2

Barcelona, sözleşmesi sona eren Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin takımdan ayrılacağını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, tarafların anlaşmasına karşın kulübün finansal durumu ve La Liga düzenlemeleri nedeniyle sözleşme imzalanamadığı kaydedildi.

Bir devrin sonu: Lionel Messi, Barcelona'ya gözyaşları içinde veda etti - 3

Yaşanan gelişmelerden iki tarafın da derin üzüntü duyduğunun vurgulandığı açıklamada, "Lionel Messi, Barcelona'da kalmayacak. Barcelona, kulübe katkılarından dolayı Messi'ye şükranlarını sunar, kişisel ve profesyonel yaşamında başarılar diler." ifadeleri kullanıldı.

Bir devrin sonu: Lionel Messi, Barcelona'ya gözyaşları içinde veda etti - 4

Barcelona'nın altyapısından yetişen 34 yaşındaki Messi, 17 sezon formasını giydiği İspanyol ekibiyle 10'u La Liga, 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 34 kupa şampiyonluğu yaşadı.

Bir devrin sonu: Lionel Messi, Barcelona'ya gözyaşları içinde veda etti - 5

Barcelona ile tüm kulvarlarda 778 maça çıkan Arjantinli futbolcu, 672 kez rakip fileleri havalandırdı. Messi bu dönemde 6 kez de yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü kazandı.

Bir devrin sonu: Lionel Messi, Barcelona'ya gözyaşları içinde veda etti - 6

Messi, resmi ayrılık kararı sonrasında ilk kez çıktığı basın karşısında ise gözyaşlarını tutamadı. 

Bir devrin sonu: Lionel Messi, Barcelona'ya gözyaşları içinde veda etti - 7

"AYRILMAYA HAZIR DEĞİLDİM"

Düzenlediği basın toplantısına gözyaşları içinde başlayan Messi, "Barcelona ile vedalaşma zamanı benim için. Hayatımın büyük bir kısmını burada geçirdim. 21 yıl önce, çocuk yaşta buraya geldim. Yaşanan onca senenin ardından bu benim için çok zor bir şey. Ayrılmaya hazır değilim" dedi.
Bir devrin sonu: Lionel Messi, Barcelona'ya gözyaşları içinde veda etti - 8

"GEÇEN YAZ AYRILMAK İSTEMİŞTİM..."

"Geçen yaz ayrılmak istemiştim ama bu yıl her şey farklıydı. Ailem de ben de kalacağımızı düşünüyorduk. Kulüpten ayrılmak hayatımı tamamen değiştirecek" diyen Messi, basın toplantısında konuşmakta güçlük çekti.

Bir devrin sonu: Lionel Messi, Barcelona'ya gözyaşları içinde veda etti - 9

"HER ŞEYE VEDA ETMEK ZORUNDAYIM"

"Bugün her şeye veda etmek zorundayım. Burada geçen 21 yıldan sonra eşim ve 3 Katalan-Arjantinli çocuğumla buradan ayrılıyorum." diyen Messi, gözyaşlarına boğuldu.

Bir devrin sonu: Lionel Messi, Barcelona'ya gözyaşları içinde veda etti - 10

"KALMAK İÇİN YAPABİLECEĞİM HER ŞEYİ YAPTIM"

Maaşında yüzde 50'lik bir fedakarlık yapmayı teklif ettiğini söyleyen Messi, "Barça'da kalmak için yapabileceğim her şeyi yaptım" dedi.

Bir devrin sonu: Lionel Messi, Barcelona'ya gözyaşları içinde veda etti - 11

L'EQUİPE: MESSİ BU GECE PARİS'TE

Fransa'nın önemli gazetelerinden L'Equipe'in verdiği habere göre Lionel Messi, bugün Paris'e gidecek ve yarın sabah PSG için sağlık kontrollerinden geçecek.

Bir devrin sonu: Lionel Messi, Barcelona'ya gözyaşları içinde veda etti - 12

Basın toplantısından kareler...

Bir devrin sonu: Lionel Messi, Barcelona'ya gözyaşları içinde veda etti - 13
Bir devrin sonu: Lionel Messi, Barcelona'ya gözyaşları içinde veda etti - 14
Bir devrin sonu: Lionel Messi, Barcelona'ya gözyaşları içinde veda etti - 15
Bir devrin sonu: Lionel Messi, Barcelona'ya gözyaşları içinde veda etti - 16
Bir devrin sonu: Lionel Messi, Barcelona'ya gözyaşları içinde veda etti - 17
Bir devrin sonu: Lionel Messi, Barcelona'ya gözyaşları içinde veda etti - 18
Bir devrin sonu: Lionel Messi, Barcelona'ya gözyaşları içinde veda etti - 19
Bir devrin sonu: Lionel Messi, Barcelona'ya gözyaşları içinde veda etti - 20
Bir devrin sonu: Lionel Messi, Barcelona'ya gözyaşları içinde veda etti - 21
Bir devrin sonu: Lionel Messi, Barcelona'ya gözyaşları içinde veda etti - 22
Bir devrin sonu: Lionel Messi, Barcelona'ya gözyaşları içinde veda etti - 23
Bir devrin sonu: Lionel Messi, Barcelona'ya gözyaşları içinde veda etti - 24

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