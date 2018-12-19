Borussia Dortmund da yenilir!
Anadolu Ajansı
Almanya Birinci Futbol Ligi’nde lider Borussia Dortmund, deplasmanda Fortuna Düsseldorf’a 2-1 mağlup oldu.
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1Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) lider durumda bulunan Borussia Dortmund, deplasmanda Fortuna Düsseldorf'a 2-1 yenildi.
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2Borussia Dortmund, Bundesliga’nın 16. hafta maçında Merkur Spielarena Stadı'nda Fortuna Düsseldorf’a konuk oldu.
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3Ev sahibi ekibin gollerini 22. dakikada Dodi Lukebakio ve 56. dakikada Jean Zimmer attı. Borussia Dortmund’un tek golü 81. dakikada Paco Alcacer’den geldi.
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4Karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrılan sarı-siyahlılar bu sezon ligde ilk yenilgisini aldı.
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5Fortuna Düsseldorf’ta ilk 11'de başlayan milli futbolcu Kaan Ayhan maçta 90 dakika forma giyerken Borussia Dortmund'da Ömer Toprak 46. dakikada Manuel Akanji’nin yerine oyuna dahil oldu.
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6Puan cetvelinde 39 puanla zirvede bulunan Borussia Dortmund'un en yakın rakibi Borussia Mönchengladbach ile aralarındaki puan farkı 6’ya düştü. Fortuna Düsseldorf 15 puanla 15. sıraya yükseldi.
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7Öte yandan Dortmund'un bu yenilgisiyle 5 büyük Avrupa liginde sadece Juventus, PSG ve Liverpool namağplup takımlar olarak kaldı.