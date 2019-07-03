Brezilya - Arjantin maç sonucu: 2-0
Anadolu Ajansı, ntv.com.tr
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika (Copa America) turnuvası maçında Brezilya ile Arjantin, Brezilya'daki Belo Horizonte'deki Governador Magalhaes Pinto Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Brezilya, Arjantin'i 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
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Dünya futbolunun iki dev ülkesi Brezilya ve Arjantin 2019 Copa America'nın yarı final maçında, karşı karşıya geldi.
Brezilya'nın Mineirao Stadı'nda oynanan karşılaşmayı, ev sahibi ekip kazanırken, zaferi getiren goller 19 dakikada Gabriel Jesus ile 71 dakikada Roberto Firmino'dan geldi.
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2Bu sonuçla Brezilya finale yükselen ilk takım oldu. Sambacıların rakibi ise, yarın oynanacak Şili - Peru maçının ardından belli olacak.
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Copa Amerika'nın genel istatistiklerinde Arjantin'in üstünlüğüne rağmen son yıllarda turnuvaya, Brezilya damga vuruyor. 1997,1999, 2004 ve 2007'de düzenlenen organizasyonları kazanan Brezilya'nın aksine, Arjantin'in kupa hasreti 26 yıldır sürüyor.
100 yılı aşan rekabette 110 kez karşı karşıya gelirken Brezilya'nın genel istatistiklerde üstünlüğü bulunuyor. Brezilya'nın 45 galibiyetine karşılık Arjantin'in 39 galibiyeti bulunuyor.
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4Arjantin'in yıldız futbolcusu Barcelona'da forma giyen Lionel Messi, takımının yarı finale kaldığı organizasyonda henüz beklentileri karşılayamadı. 32 yaşındaki futbolcu, Paraguay ile 1-1 berabere kaldığı mücadelede penaltıdan ağları sarsarak turnuvayı tek golle tamamladı.
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5Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen yıldız oyuncu Neymar ise sakatlığı nedeniyle turnvada yer alamadı. Neymar Arjantin karşılaşmasını tribünden takip etti.
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