Çağlar Söyüncü Atletico Madrid yolunda

Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid'in transfer listesine girdi.
Bu sezon Leicester City ile 1'i lig, 1'i de kupa olmak üzere sadece 2 maçta görev yapan 26 yaşındaki stoperin sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek.
Takımında az forma şansı bulan ve sözleşmesinin bitme tarihi yaklaşan Söyüncü için transfer iddiaları da çıkmaya başladı.
İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Atletico Madrid, milli oyuncuyu sezon sonunda kadrosuna katmak istiyor.
Haziran ayında sözleşmesi sona erecek milli savunmacının, ocak ayında düşük bir bonservis bedeliyle de kadroya katılabileceği öne sürüldü.