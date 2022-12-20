Çağlar Söyüncü Atletico Madrid yolunda

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü adı LaLiga ekiplerinden Atletico Madrid ile anılıyor. İspanyol basını İspanyol devinin Söyüncü için hareket geçtiğini yazdı.

Çağlar Söyüncü Atletico Madrid yolunda - 1

Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid'in transfer listesine girdi.


Çağlar Söyüncü Atletico Madrid yolunda - 2

Bu sezon Leicester City ile 1'i lig, 1'i de kupa olmak üzere sadece 2 maçta görev yapan 26 yaşındaki stoperin sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek.


Çağlar Söyüncü Atletico Madrid yolunda - 3

Takımında az forma şansı bulan ve sözleşmesinin bitme tarihi yaklaşan Söyüncü için transfer iddiaları da çıkmaya başladı.


Çağlar Söyüncü Atletico Madrid yolunda - 4

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Atletico Madrid, milli oyuncuyu sezon sonunda kadrosuna katmak istiyor.

Çağlar Söyüncü Atletico Madrid yolunda - 5

Haziran ayında sözleşmesi sona erecek milli savunmacının, ocak ayında düşük bir bonservis bedeliyle de kadroya katılabileceği öne sürüldü.

SPOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER