Cenk Tosun'dan gollü başlangıç (C.Palace'tan M.City'ye darbe)

Maç boyunca etkili bir oyun sergileyen City, aradığı gole 82'de Kun Aguero ile ulaştı.

Arjantinli 87'de bir kez daha sahneye çıktı ve City'yi 2-1 öne geçirdi. 90'da Fernandinho'nun kendi kalesine attığı golle Maviler, 2-2'lik skora razı oldu.