Cenk Tosun'dan gollü başlangıç (C.Palace'tan M.City'ye darbe)

İngiltere Premier Ligi'nde Manchester City, Crystal Palace karşısında galibiyeti 90'da kaçırdı: 2-2. Palace'ın ilk sayısı ara transfer döneminde kiralık gelen Cenk Tosun'dan geldi. Manchester City, dramatik maçta Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı. Zirve yarışından kopmak istemeyen Manchester City, 39. dakikada Cenk Tosun'un kafa golüyle 1-0 geri düştü. Maç boyunca etkili bir oyun sergileyen City, aradığı gole 82'de Kun Aguero ile ulaştı. Arjantinli 87'de bir kez daha sahneye çıktı ve City'yi 2-1 öne geçirdi. 90'da Fernandinho'nun kendi kalesine attığı golle Maviler, 2-2'lik skora razı oldu. Bu skorun ardından Manchester City puanını 48'e, Crystal Palace ise 30'a çıkardı. Premier League lideri Liverpool, Manchester United'ı yendiği takdirde City ile arasındaki puan farkı 16'ya çıkacak. Premier League'de günün maçlarındaki sonuçlar şöyle:Arsenal 1 - 1 Sheffield UtdBrighton 1 - 1 Aston VillaManchester City 2 - 2 Crystal PalaceNorwich 1 - 0 BournemouthSouthampton 2 - 3 WolvesWest Ham 1 - 1 Everton