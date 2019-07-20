Cezayir Milli Takımı "Çöl Savaşçıları"na coşkulu karşılama
Anadolu Ajansı
2019 Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan Cezayir Milli Takımı, ülkede büyük coşkuyla karşılandı.
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1Mısır'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2019 Afrika Uluslar Kupası'nın finalinde Senegal'i 1-0 yenerek şampiyon olan "Çöl Savaşçıları" lakaplı milli takımın oyuncularını, başkent Cezayir'deki Uluslararası Houari Boumediene Havalimanı'nda Başbakan Nureddin Bedevi, hükümet yetkilileri ve on binlerce Cezayirli karşıladı.
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2Cezayir Devlet Televizyonunun yayınladığı görüntülerde, vatandaşların yoğun ilgisi sebebiyle milli takım oyuncularını taşıyan otobüsün ilerlemekte zorlandığı görüldü. Yoğun güvenlik önlemleri altında taraftarlar, otobüsü yürüyerek ve motosikletlerle takip etti.
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3Cezayirliler karşılama için havalimanına çıkan yollarda uzun araç konvoyları oluşturdu.
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29 YILIN ARDINDAN İKİNCİ ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ2019 Afrika Uluslar Kupası'nın finalinde dün Senegal'i 1-0 mağlup eden Cezayir, şampiyon oldu.
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5Bu yıl 32'nci kez gerçekleştirilen ve kazananın 4,5 milyon dolar para ödülü alacağı turnuvanın finalinde, Cezayir ile Senegal, başkentteki Uluslararası Kahire Stadı'nda karşı karşıya geldi.
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6Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Baghdad Bounedjah'ın golüyle 1-0 öne geçen Cezayir, skor üstünlüğünü korudu ve tarihinin ikinci şampiyonluğunu elde etti.
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7Daha önce kupada iki kez finale yükselen ve 1990'daki turnuvadan zaferle ayrılan Cezayir, 29 yıl aranın ardından kupayı müzesine götürmeyi başardı.
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