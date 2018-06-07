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Cleveland Cavaliers Golden State Warriors NBA Final serisi 3. maçı (7 Haziran 2018)

ntv.com.tr, AFP

NBA 2018 Final Serisi'nde ilk iki maçı kazanarak seride 2-0 öne geçen Golden State Warriors, serinin 3. maçında bu kez Cleveland Cavaliers'a konuk oldu.

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    NBA'de 2018 Final Serisi'nin 3. maçında Cleveland Cavalier ile Golden State Warriors karşı karşıya geldi. 

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    Seride 2-0 geride olan ve maça mutlak galibiyet parolasıyla çıkan Cleveland Cavaliers, İlk iki periyotta Warriors'a üstünlük sağlayarak devre arasında soyunma odasına 58-52'lik üstünlükle girdi.
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    3. periyotta oyunun hakimi Golden State Warriors'tı. 

    Kevin Durant önderliğinde Cleveland potasına 31 sayı bırakan Warriors, son çeyreğe 83-81 önde girdi. 

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    Maç boyunca 10 üç sayılık atış deneyen Stephen Curry beklentilerin altında kalırken, maçın kaderini Golden State'in bir başka yıldızı Kevin Durant belirledi.
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    Mücalenin son 1 dakikasında 103-100 Golden State Warriors 103-100 öndeyken Cleveland sahasının ortasından yaptığı uzun mesafeli atışta isabet bulan Kevin Durant, rakibin umutlarının tükenmesini sağladı.
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    Maçı 110-102 kazanan Golden States Warriors seride 3-0 öne geçerken, 9 Haziran'da TSİ sabaha karşı saat 4'te, yine Cleveland'da oynanacak maçı da kazanması halinde NBA şampiyonluğuna ulaşacak.
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    Kevin Durant mücadeleyi 43 sayıyla tamamlarken, kendi play-off kariyer rekorunu da kırdı.
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    Cleveland cephesinde ise 47 dakika sahada kalan Lebron James mücadeleyi 33 sayı, 10 ribaunt ve 11 asistle tamamladı.

    Milli basketbolcumuz Cedi Osman ise koç tercihiyle maçta süre almadı.

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