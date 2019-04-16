Clippers'tan tarihi geri dönüş
Anadolu Ajansı
NBA çeyrek final serisinde 31 sayı geriden gelerek son şampiyon Golden State Warriors'ı 135-131 yenen Los Angeles Clippers, NBA play-off tarihinin en farklı geri dönüşüne imza attı.
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1Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son şampiyon Golden State Warriors'ı 135-131 yenen Los Angeles Clippers, seride durumu 1-1 yaptı.
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2NBA çeyrek final serisinde 2 maç oynandı. Batı Konferansı'nda 31 sayı geriye düştüğü mücadelede Golden State Warriors'ı deplasmanda 135-131 mağlup etmeyi başaran Los Angeles Clippers, NBA play-off tarihinde en farklı geri dönüşe imza attı.
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3Warriors'ta Stephen Curry 29, Kevin Durant 21, Kevon Looney 19 sayıyla oynarken, konuk takımda 36 sayı, 11 asistlik performans sergileyen Louis Williams galibiyetin mimarlarından oldu.
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4Clippers'ta Montrezl Harrell 25 sayı, 10 ribaunt, Danilo Gallinari 24 sayıyla maçı tamamladı.
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5Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın 10 dakika süre aldığı ve 7 sayı ürettiği çeyrek final serisinde ev sahibi Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets'i 145-123 yenerek seride durumu 1-1 yaptı.
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6Philadelphia 76ers'ın 145 sayıyla play-off'larda kulüp rekoru kırdığı maçta, Joel Embiid 23 sayı, 10 ribauntla "double double" yaparken, Tobias Harris 19, Ben Simmons 18 sayıyla oynadı.
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7Konuk ekipte Spencer Dinwiddie 19, D'Angelo Russell 16, Rondae Hollis-Jefferson 15 sayıyla mücadeleyi tamamladı.