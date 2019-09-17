Club Brugge Galatasaray bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? (18 Eylül 2019 Şampiyonlar Ligi maçı)
ntv.com.tr
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 1. hafta maçında bu akşam (18 Eylül Salı) Belçika'da Club Brugge ile karşı karşıya gelecek. Club Brugge Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz yayın var mı? Maçla ilgili tüm ayrıntılar...
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GALATASARAY'IN RAKİBİ CLUB BRUGGE
Galatasaray, A Grubu ilk maçında bu akşam Belçika'nın Club Brugge ekibine konuk olacak.
Jan Breydelstadion'daki karşılaşma TSİ 19.55'te başlayacak.
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BRUGGE MAÇINA SLOVEN HAKEM
Club Brugge Galatasaray maçını Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.
Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak.
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CLUB BRUGGE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Club Brugge Galatasaray maçı TSİ 19.55'te başlayacak.
Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayımlanacak.
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GALATASARAY'IN KOZU FALCAOGalatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ilk maçındaki en büyük kozu Radamel Falcao olacak.
Transfer döneminin son günlerinde kadroya dahil edilen ve sarı-kırmızılı formayı ilk kez Süper Lig'deki Kasımpaşa
karşılaşmasında giyen Falcao, takımının tek golünü attı.
Kolombiyalı futbolcu, Monaco ve Porto formalarıyla Şampiyonlar Ligi'nde 28 maça çıkarken, fileleri 14 kez
havalandırdı. Falcao, Avrupa kupalarındaki 62 karşılaşmada ise 48 kez gol sevinci yaşadı.
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GALATASAY'IN MUHTEMEL İLK 11'LERFernando Muslera, Mariano, Marcao, Christian Luyindama, Yuto Nagatomo, Steven Nzonzi, Mario Lemina, Jean Michael Seri, Ryan Babel, Sofiane Feghouli, Radamel Falcao.
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BRUGGE MUHTEMEL İLK 11'İSimon Mignolet, Simon Deli, Eder Balanta, Federico Ricca, Brandon Mechele, Mats Rits, Hans Vanaken, Ruud Vormer, Clinton Mata, David Okereke, Dennis
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