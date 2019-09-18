Club Brugge Galatasaray bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? (Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu)
ntv.com.tr
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 1. hafta maçında bu akşam (18 Eylül Çarşamba) Belçika'da Club Brugge ile karşı karşıya gelecek. Fatih Terim, Galatasaray'ın ilk 11'inde hangi futbolcuları oynatacak, Diagne Club Brugge formasıyla maça başlayacak mı? Club Brugge Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz yayın var mı? Futbolseverlerin Club Brugge Galatasaray maçıyla ilgili tüm merak ettikleri...
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GALATASARAY'IN RAKİBİ CLUB BRUGGE
Galatasaray, A Grubu ilk maçında bu akşam Belçika'nın Club Brugge ekibine konuk olacak.
Jan Breydelstadion'daki karşılaşma TSİ 19.55'te başlayacak.
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İLK 11'LER BELLİ OLDUCLUB BRUGGE: Mignolet, Mata, Mitrovic, Deli, Ricca, Rits, Vormer, Vanaken, Bonaventure, Okereke, Diatta
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Lemina, Feghouli, Babel, Falcao
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BRUGGE MAÇINA SLOVEN HAKEM
Club Brugge Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçını Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.
Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak.
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CLUB BRUGGE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Club Brugge Galatasaray maçı TSİ 19.55'te başlayacak.
Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayımlanacak.
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GALATASARAY'IN KOZU FALCAO
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ilk maçındaki en büyük kozu Radamel Falcao olacak.
Transfer döneminin son günlerinde kadroya dahil edilen ve sarı-kırmızılı formayı ilk kez Süper Lig'deki Kasımpaşa karşılaşmasında giyen Falcao, takımının tek golünü attı.
Kolombiyalı futbolcu, Monaco ve Porto formalarıyla Şampiyonlar Ligi'nde 28 maça çıkarken, fileleri 14 kez havalandırdı.
Falcao, Avrupa kupalarındaki 62 karşılaşmada ise 48 kez gol sevinci yaşadı.
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BRUGGE