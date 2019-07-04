Copa America'da ikinci finalist belli oldu
ntv.com.tr
Copa America yarı finalinde Şili ile Peru karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Peru 3-0 gibi rahat bir skorla kazanarak finalde Brezilya'nın rakibi oldu.
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1Peru yarı final karşılaşmasında rakibi Şili'yi 3-0 yenerek finalde Brezilya'nın rakibi oldu.
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2Peru’ya galibiyeti getiren golleri Flores, Yotun ve Guerrero'dan geldi.
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3Ünlü Maracana Stadı’nda oynanacak Brezilya-Peru final maçı 7 Temmuz Pazar günü TSİ 23.00’te oynanacak.
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4Şili'de, Beşiktaşlı Medel ve Fenerbahçeli Isla 90 dakika forma giydi.
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