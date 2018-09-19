Cristiano Ronaldo gözyaşlarını tutamadı (Kariyerinde bir ilk)
AFP, Reuters, ntv.com.tr
Şampiyonlar Ligi'nde Valencia ile Juventus İspanya'da karşı karşıya geliyor. Juventus'ta Cristiano Ronaldo, Valencia karşısında 29. dakikada kırmızı kart gördü. Ronaldo kırmızı kart sonrası gözyaşlarını tutamadı.
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İspanya'da Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Valencia ile Juventus karşı karşıya geliyor.
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Juventus ile Valencia arasında oynanan Şampiyonlar Ligi mücadelesinde İtalyan ekibinin yıldız ismi Cristiano Ronaldo 29. dakikada gördüğü kırmızı kart ile oyundan atıldı.
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Kariyerinde Şampiyonlar Ligi maçında ilk kez kırmızı kart gören Poretkizli yıldız Cristiano Ronaldo,oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamadı.
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Karşılaşma Juventus'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
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