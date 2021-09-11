Cristiano Ronaldo, Manchester United'a gollerle döndü

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, takıma dönen Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun iki gol attığı maçta Newcastle United'ı 4-1 yendi.

Anadolu Ajansı 11.09.2021 - 19:59

Cristiano Ronaldo, Manchester United'a gollerle döndü - 1
Ronaldo'nun 12 yıl aradan sonra yeniden formasını giydiği Manchester United, Premier Lig'in 4. haftasında Newcastle United'ı ağırladı.
Cristiano Ronaldo, Manchester United'a gollerle döndü - 2
Ev sahibi ekip, 45+2 ve 62. dakikalarda Ronaldo, 80. dakikada Bruno Fernandes, 90+2. dakikada Jesse Lingard'ın kaydettiği gollerle 4-1 galip geldi. Newcastle United'ın tek golünü 56. dakikada Javier Manquillo attı.
Cristiano Ronaldo, Manchester United'a gollerle döndü - 3
Bu sonuçla Manchester United 10 puana ulaştı. Newcastle United ise bir puanda kaldı.
Cristiano Ronaldo, Manchester United'a gollerle döndü - 4
Öte yandan günün öne çıkan diğer karşılaşmasında Manchester City, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği Leicester City'yi 1-0 mağlup etti. Arsenal ise Norwich City'yi 1-0'lık skorla geçerek sezonun ilk galibiyetini aldı.
Cristiano Ronaldo, Manchester United'a gollerle döndü - 5
Cristiano Ronaldo, Manchester United'a gollerle döndü - 6
Cristiano Ronaldo, Manchester United'a gollerle döndü - 7

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