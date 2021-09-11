Cristiano Ronaldo, Manchester United'a gollerle döndü

Ev sahibi ekip, 45+2 ve 62. dakikalarda Ronaldo, 80. dakikada Bruno Fernandes, 90+2. dakikada Jesse Lingard'ın kaydettiği gollerle 4-1 galip geldi. Newcastle United'ın tek golünü 56. dakikada Javier Manquillo attı.

Bu sonuçla Manchester United 10 puana ulaştı. Newcastle United ise bir puanda kaldı.