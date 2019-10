Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi oldu

"HERKESİN HAYALİ OLAN BİR UNVAN"

"25. yılımızı doldurarak Yüksek Divan Kurulu üyeliğine geçmeye hak kazanmış oluyoruz. Bu Fenerbahçe'ye gönül vermiş herkesin hayali olan bir unvandır. En çok üyeye sahip olan kulüp Fenerbahçe. On binlerce üyesi var. Bu kadar üye potansiyeli olan bir kulüpte Divan Kurulu'nun üyelerinden olmak bizim için ayrı bir bahtiyarlık. Yüksek Divan Kurulu'muzun bundan sonraki çalışmalarına her türlü desteği verecek, her türlü katkıyı sunacağız.