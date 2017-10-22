Derbi tarihinin 'en'leri
ntv.com.tr
Bu akşam oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde tarihte öne çıkanlar...
-
1
Derbi tarihinin 'en'leriGalatasaray-Fenerbahçe bu akşam Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği derbinin unutulmaz anları...
Ezeli rekabatte oynanan ilk maç: Fenerbahçe 0 - 2 Galatasaray (1909)
-
2
Derbi tarihinin 'en'leriEn düşük seyirci sayısı: 14 (1922, İttihatspor Stadı)
-
3
Derbi tarihinin 'en'leriEn farklı skor: Fenerbahçe 0-7 Galatasaray (12 Şubat 1911)
-
4
Derbi tarihinin 'en'leriEn gollü maçlar: Galatasaray 4 - 4 Fenerbahçe (1983 ve 2001 yıllarında)
-
5
Derbi tarihinin 'en'leriEn yüksek seyirci sayısı: 70.125 (2003, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı)
-
6
Derbi tarihinin 'en'leriEzeli rekabette en çok forma giyen oyuncu: Turgay Şeren (Galatasaray)
-
7
Derbi tarihinin 'en'leriEzeli rekabette en çok gol atan oyuncu: Zeki Rıza Sporel (Fenerbahçe)
-
8İlk gol: Emin Bülent Serdaroğlu (Galatasaray)
-
9
Derbi tarihinin 'en'leriEn çok görülen sonuç: 1-0 (70 defa)
-
10
Derbi tarihinin 'en'leriÜst üste galibiyet rekoru: Galatasaray, 7 maç (1909-1913 yılları arasında)
-
11
Derbi tarihinin 'en'leriÜst üste yenilmeme rekoru: Fenerbahçe, 18 maç (1942-1946 arası)