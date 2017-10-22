NTV

Derbi tarihinin 'en'leri

ntv.com.tr

Bu akşam oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde tarihte öne çıkanlar...

  • 1

    Derbi tarihinin 'en'leri

    Derbi tarihinin 'en'leri
    Galatasaray-Fenerbahçe bu akşam Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği derbinin unutulmaz anları...

    Ezeli rekabatte oynanan ilk maç: Fenerbahçe 0 - 2 Galatasaray (1909)
  • 2

    Derbi tarihinin 'en'leri

    Derbi tarihinin 'en'leri
    En düşük seyirci sayısı: 14 (1922, İttihatspor Stadı)
  • 3

    Derbi tarihinin 'en'leri

    Derbi tarihinin 'en'leri
    En farklı skor: Fenerbahçe 0-7 Galatasaray (12 Şubat 1911)
  • 4

    Derbi tarihinin 'en'leri

    Derbi tarihinin 'en'leri
    En gollü maçlar: Galatasaray 4 - 4 Fenerbahçe (1983 ve 2001 yıllarında)
  • 5

    Derbi tarihinin 'en'leri

    Derbi tarihinin 'en'leri
    En yüksek seyirci sayısı: 70.125 (2003, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı)
  • 6

    Derbi tarihinin 'en'leri

    Derbi tarihinin 'en'leri
    Ezeli rekabette en çok forma giyen oyuncu: Turgay Şeren (Galatasaray)
  • 7

    Derbi tarihinin 'en'leri

    Derbi tarihinin 'en'leri
    Ezeli rekabette en çok gol atan oyuncu: Zeki Rıza Sporel (Fenerbahçe)
  • 8

    İlk gol: Emin Bülent Serdaroğlu (Galatasaray)
  • 9

    Derbi tarihinin 'en'leri

    Derbi tarihinin 'en'leri
    En çok görülen sonuç: 1-0 (70 defa)
  • 10

    Derbi tarihinin 'en'leri

    Derbi tarihinin 'en'leri
    Üst üste galibiyet rekoru: Galatasaray, 7 maç (1909-1913 yılları arasında)
  • 11

    Derbi tarihinin 'en'leri

    Derbi tarihinin 'en'leri
    Üst üste yenilmeme rekoru: Fenerbahçe, 18 maç (1942-1946 arası)
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin