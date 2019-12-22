Derbide gülen taraf Fenerbahçe

Ülker Stadı'nda oynanan derbide Fenerbahçe Altay Bayındır, Isla, Serdar Aziz, Jailson, Dirar, Gustavo, Ozan Tufan, Deniz Türüç, Tolga Ciğerci, Kruse, Muric, konuk Beşiktaş ise Karius, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Rebocho, Hutchinson, Elneny, Lens, Diaby, Caner Erkin, Burak Yılmaz 11'iyle sahaya çıktı.
Sarı-lacivertliler, 23. dakikada Max Kruse'nin penaltı golüyle 1-0 öne geçti.
Fenerbahçe, 32. dakikada Ozan Tufan'ın golüyle farkı ikiye çıkardı.
Beşiktaş, 45+5'te Atiba'nın golüyle skoru 2-1'e getirdi.
Derbide ilk yarı Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Fenerbahçe'de 58. dakikada sahneye çıkan Vedat Muric'in golü maçın skorunu belirledi.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 28'e yükseltirken, Beşiktaş 27 puanda kaldı.