Derbide kazanan Fenerbahçe

Haberler - AP - Reuters - Anadolu Ajansı 21.11.2021 - 21:04 | Son Güncelleme : 21.11.2021 - 22:01
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki derbide Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 yendi.
11. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Kerem Aktürkoğlu'nun pasında topla buluşan Feghouli'nin sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta kaleci Berke Özer meşin yuvarlağı kornere çeldi.
16. dakikada Galatasaray öne geçti. Kendi yarı alanından aldığı topla hızlı çıkan Kerem Aktürkoğlu, pasını Morutan'a verdikten sonra ceza sahasına koşusunu sürdürdü. Çok adamla gelen sarı-kırmızılılarda ceza yayı içinde Morutan'dan yeniden topu alan Kerem, penaltı noktası gerisinden yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0
20. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza yayının solundan çıkardığı sert şutta meşin yuvarlağı kaleci Muslera kontrol etti.
31. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. Galatasaray'ın rakip yarı alanda tüm oyuncularıyla baskı kurduğu sırada topu alan İrfan Can Kahveci, kendi yarı sahasından savunmanın arkasına sarkan Mesut Özil'e uzun ve isabetli pas gönderdi. Uzun süre meşin yuvarlağı süren Mesut, ceza sahasına girdikten sonra kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşla ağları havalandırdı: 1-1
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
İlk 45 dakikada hakem Halil Umut Meler 8 kez sarı kartına başvurdu.
Galatasaray'da Fatih Terim, Fernando Muslera, Marcao, Berkan Kutlu Fenerbahçe'de ise Vitor Pereira, Berke Özer, Tisserand, Mert Hakan Yandaş kart gördü.
Fenerbahçe'de Tisserand 82. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
84. dakikada Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin attığı gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından iptal edildi. Van Aanholt'un ceza sahası dışından sol çaprazdan kullandığı serbest atışta Diagne, penaltı noktası gerisinden yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. VAR odasının uyarısıyla pozisyonu saha kenarında izleyen Halil Umut Meler, Diagne'nin kafa vuruşundan önce Berisha'ya faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.
90+4. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Rossi'nin sağdan pasında topla buluşan Crespo'nun, sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın müdahalesine rağmen yan direğe de çarparak ağlara gitti: 1-2
Bu golün ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, itirazları nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
Kalan sürede başka gol olmayınca Fenerbahçe derbiyi 2-1 kazandı.
Fenerbahçe, bu sonuçla puanını 23'e çıkardı. Galatasaray ise 21 puanda kaldı.