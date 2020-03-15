Derbide sessizlik bozulmadı

Süper Lig'in 26. haftasındaki Galatasaray-Beşiktaş derbisi golsüz beraberlikle tamamlandı.

Anadolu Ajansı 15.03.2020 - 20:57 | Son Güncelleme : 15.03.2020 - 21:29

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbi, yeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynandı.
Futbolcular seremonide tokalaşmadı.
Abdulkadir Bitigen'in yönettiği derbiye Galatasaray; Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Lemina, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Falcao, Beşiktaş ise Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Hutchinson, Boyd, Boateng, N'Koudou, Burak Yılmaz 11'iyle çıktı
Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.
Taraflar ikinci yarıda da eşitliği bozamayınca derbi başladığı gibi bitti.

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