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Dev buluşmada puanlar paylaşıldı

Anadolu Ajansı, ntv.com.tr

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

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    Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. hafta maçında Trabzonspor ile Ülker Stadyumu'nda karşılaştı.
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    Ev sahibi Fenerbahçe 17. dakikada Rodrigues'in golüyle 1-0 öne geçti.
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    Konuk Trabzonspor 27. dakikada Ekuban'ın golüyle eşitliği yakaladı.
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    Mücadelede ilk yarı bu skorla sonuçlandı.
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    İkinci yarıda tarafların skoru değiştirme çabası sonuç vermeyince karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı.
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    FENERBAHÇE'DE İLK 11 DEĞİŞMEDİ

    FENERBAHÇE'DE İLK 11 DEĞİŞMEDİ
    Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, geçen hafta Medipol Başakşehir'i 2-1 yendikleri maçın ilk 11'ini Trabzonspor karşısında da sahaya sürdü.
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    Maça kalede Altay Bayındır'la başlayan Ersun Yanal, savunma dörtlüsünü Ozan Tufan, Zanka, Jailson ve Nabil Dirar'dan oluşturdu. Savunmanın önünde Tolga Ciğerci ve Emre Belözoğlu oynarken, kanatlarda Deniz Türüç ile Garry Rodrigues şans buldu. Santrfor arkasında Max Kruse'a şans tanıyan Ersun Yanal, ileri uçta Vedat Muric'i görevlendirdi.
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    TRİBÜNLERDEN KOREOGRAFİ

    TRİBÜNLERDEN KOREOGRAFİ
    Fenerbahçeli taraftarlar, maç öncesi tribünlerde koreografi şovu gerçekleştirdi.
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    Okul Açık Tribünü'nün üst bloğunda taraftarlar ellerindeki kartonları kaldırdı ve ortaya "Hedef 29" yazısı çıkarak, Fenerbahçe'nin daha önce kazandığı şampiyonluklara vurgu yapıldı.
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    Aşağı tribünde ise üzerinde "2019-2020 sezonu şampiyonu Fenerbahçe" yazan Süper Lig şampiyonluk kupasının dev fotoğrafı açıldı. Kupanın yanında açılan dev bezlerde ise "Çocuklar İnanın, İnanın Çocuklar" yazısı dikkati çekti.
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