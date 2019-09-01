Dev buluşmada puanlar paylaşıldı
Anadolu Ajansı, ntv.com.tr
Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
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1Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. hafta maçında Trabzonspor ile Ülker Stadyumu'nda karşılaştı.
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2Ev sahibi Fenerbahçe 17. dakikada Rodrigues'in golüyle 1-0 öne geçti.
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3Konuk Trabzonspor 27. dakikada Ekuban'ın golüyle eşitliği yakaladı.
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4Mücadelede ilk yarı bu skorla sonuçlandı.
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5İkinci yarıda tarafların skoru değiştirme çabası sonuç vermeyince karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı.
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FENERBAHÇE'DE İLK 11 DEĞİŞMEDİFenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, geçen hafta Medipol Başakşehir'i 2-1 yendikleri maçın ilk 11'ini Trabzonspor karşısında da sahaya sürdü.
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7Maça kalede Altay Bayındır'la başlayan Ersun Yanal, savunma dörtlüsünü Ozan Tufan, Zanka, Jailson ve Nabil Dirar'dan oluşturdu. Savunmanın önünde Tolga Ciğerci ve Emre Belözoğlu oynarken, kanatlarda Deniz Türüç ile Garry Rodrigues şans buldu. Santrfor arkasında Max Kruse'a şans tanıyan Ersun Yanal, ileri uçta Vedat Muric'i görevlendirdi.
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TRİBÜNLERDEN KOREOGRAFİFenerbahçeli taraftarlar, maç öncesi tribünlerde koreografi şovu gerçekleştirdi.
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9Okul Açık Tribünü'nün üst bloğunda taraftarlar ellerindeki kartonları kaldırdı ve ortaya "Hedef 29" yazısı çıkarak, Fenerbahçe'nin daha önce kazandığı şampiyonluklara vurgu yapıldı.
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10Aşağı tribünde ise üzerinde "2019-2020 sezonu şampiyonu Fenerbahçe" yazan Süper Lig şampiyonluk kupasının dev fotoğrafı açıldı. Kupanın yanında açılan dev bezlerde ise "Çocuklar İnanın, İnanın Çocuklar" yazısı dikkati çekti.
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