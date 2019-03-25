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Dev maçı Almanlar kazandı (Euro 2020 elemeleri)

Anadolu Ajansı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemelerinin ikinci haftası C, E, G ve I gruplarında oynanan karşılaşmalarla başladı.

  • 1

    Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin ikinci haftasında C, E, G ve I gruplarında
    10 maç yapıldı.
  • 2

    Öne çıkan C Grubu karşılaşmasında Almanya, konuk olduğu Hollanda'yı 15. dakikada Leroy Sane, 34. dakikada Serge Gnabry ve 90. dakikada
    Nico Schulz'un golleriyle 3-2 yendi. Hollanda'nın gollerini 48. dakikada Matthijs De Ligt ve 63. dakikada Memphis Depay kaydetti.
  • 3

    I Grubu'nda Belçika, deplasmanda Kıbrıs Rum Kesimi'ni 10. dakikada Eden Hazard ve 18. dakikada Michy Batshuayi'nin attığı gollerle 2-0'lık skorla geçti. Bu arada Hazard, Belçika Milli Takımı'ndaki 100. maçına çıktı.
  • 4

    G Grubu mücadelesinde, Slovenya ağırladığı Kuzey Makedonya ile 1-1 berabere kaldı. Slovenya'da 34. dakikada Fenerbahçeli futbolcu Miha Zajc, konuk takımda ise 47. dakikada Enis Bardhi golleri atan isimler oldu.
  • 5

    EURO 2020 Elemeleri'nin ikinci haftasına A, B ve H gruplarında oynanacak 7 karşılaşmayla yarın devam edilecek. Yarınki maçlarda Türkiye, H Grubu'nda Moldova'yı konuk edecek.
  • 6

    İkinci haftanın ilk gününde oynanan maçların sonuçları şöyle:

    C Grubu
    Kuzey İrlanda-Belarus: 2-1 
    Hollanda-Almanya: 2-3

    E Grubu
    Galler-Slovakya: 1-0
    Macaristan-Hırvatistan: 2-1

  • 7

    G Grubu 

    İsrail-Avusturya: 4-2
    Slovenya-Kuzey Makedonya: 1-1
    Polonya-Letonya: 2-0

    I Grubu

    Kazakistan-Rusya: 0-4
    San Marino-İskoçya: 0-2
    Kıbrıs Rum Kesimi-Belçika: 0-2

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