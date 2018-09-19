Dinamo Zagreb - Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e konuk oluyor. Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? 20 Eylül 2018 beIN Sports ve beIN Haber yayın akışında neler var?
-
1
FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ'NDE İLK MAÇIFenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında bu akşam (20 Eylül 2018) deplasmanda Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımıyla karşı karşıya gelecek.
-
2
DINAMO ZAGREB FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Başkent Zagreb'de Maksimir Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı İngiliz hakem Craig Pawson yönetecek.
Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçını canlı yayınlayacak kanal henüz açıklanmadı.
Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçını yayınlayacağını son anlarda duyuran beIN Sports ve beIN Haber 20 Eylül 2018 yayın akışında da Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçı yer almıyor.
-
3
FENERBAHÇE'NİN İLK HIRVAT RAKİBİAvrupa kupaları tarihinde daha önce hiçbir Hırvat takımıyla eşleşmeyen Fenerbahçe, yarın ilk kez Dinamo Zagreb takımıyla karşılaşacak.
-
4
RAKİP HIRVATİSTAN ŞAMPİYONUTeknik direktörlüğünü 47 yaşındaki Hırvat Nenad Bjelica'nın yaptığı Dinamo Zagreb, geçen sezon Hırvatistan Ligi'ni şampiyon tamamlamıştı.
-
5
FENERBAHÇE'YE KONYA MORALİSpor Toto Süper Lig'de deplasmanda Atiker Konyaspor'u 1-0 yenerek, 3 maç sonra galip gelen Fenerbahçe, Dinamo Zagreb karşısında da kazanarak gruba iyi başlamanın hesaplarını yapıyor.
-
6
MAÇ SAAT KAÇTA?Zagreb'deki Maksimir Stadı'nda TSİ 22.00'de Dinamo Zagreb ile karşılaşacak Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarını bu akşam TSİ 20.30'da statta yapacağı idmanla tamamlayacak. Antrenman öncesinde teknik direktör Phillip Cocu ve bir futbolcunun katılımıyla basın toplantısı düzenlenecek.
-
7
FENERBAHÇE KAFİLESİ ZAGREB'DE
Dinamo Zagreb ile yapacağı maç için Hırvatistan'a giden kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'e hareket etti.
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12