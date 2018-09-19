Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e konuk oluyor. Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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1Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında yarın deplasmanda Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımıyla karşı karşıya gelecek.
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Başkent Zagreb'de Maksimir Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı İngiliz hakem Craig Pawson yönetecek.
Karşılaşmayı yayınlayacak kanal henüz belli değil. Ancak beİN sports kanalından yayınlanması bekleniyor.
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3Avrupa kupaları tarihinde daha önce hiçbir Hırvat takımıyla eşleşmeyen Fenerbahçe, yarın ilk kez Dinamo Zagreb takımıyla karşılaşacak.
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4Teknik direktörlüğünü 47 yaşındaki Hırvat Nenad Bjelica'nın yaptığı Dinamo Zagreb, geçen sezon Hırvatistan Ligi'ni şampiyon tamamlamıştı.
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Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Atiker Konyaspor'u 1-0 yenerek, 3 maç sonra galip gelen Fenerbahçe, Dinamo Zagreb karşısında da kazanarak gruba iyi başlamanın hesaplarını yapıyor.
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