Dünya Motokros Şampiyonası başladı

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Başkanı Wolfgang Srb, Türkiye'nin Dünya Motokros Şampiyonası takviminde yer almasının kendileri için çok önemli olduğunu kaydederek, ''Geldiğimizden bu yana her şey mükemmel her şey çok güzel gidiyor. Ve bizim beklediğimizin çok daha ötesinde. Uzunsoluklu güzel bir şampiyona yarışı olacağını tahmin ediyoruz'' dedi.

2 hafta önce piste kontrole gediğini dile getiren AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, ''Dün buraya geldiğimde padoga girdiğim anda dedim ki: şimdi gerçekten burada dünyanın en iyi motokros yarışçıları, dünyanın en iyi motokros takımları yani isimlerini de Avrupa'da çok iyi bildiğim çok iyi tanıdığım bu popüler isimler şu an Afyonkarahisar'da mı diye kendi kendime hayretle bakmıştım ve inanın ben bu konuda önce Afyonkarahisar Belediye Başkanımızı, federasyonu, tabii ki milletvekillerini, bakanımızı herkesi tebrik ediyorum"

"Az önce padogda dolaşırken yabancı misafirlerimizin hepsine aynı soruyu sordum. Memnun musunuz, her şey yolunda mı? Herkesin hem parkurdan hem organizasyondan memnun olması ülkemizin onları bu şekilde misafirlerimizi sıcak karşılaması gerçekten onurlandırdı ve gururlandırdı. Çünkü 16 yıl ben de Avrupa'nın her yerinde parkurlara gittim, yarışlara çıktım. O ülkenin bizi nasıl karşıladığını, parkurunun ne kadar hazır olduğuna ve her şeyin dört dörtlük olup olmadığına çok dikkat ederdik. Bugün ise burada ev sahipliği yapıyoruz. Misafirlerimizin böyle memnuniyet içinde ülkemizden bahsetmesi beni çok mutlu etti" diye konuştu.