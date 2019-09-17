Dünya şampiyonu İspanya ülkesine döndü

İspanya Milli Takımı'nın diğer önemli basketbolcularından Marc Gasol da duygularını şu şekilde dile getirdi: "İki aylık büyük çabaların ardından eve altın ile döndük bunun zevkini hep birlikte. Sizden sadece bir şey istiyorum. Kazanmadığımız güne sıra geldiğinde de bizi destekleyin."

Sergio Scariolo ise "İspanya, dünya şampiyonu oldu. Çünkü işler yolunda gitmediğinde hiçbir zaman pes etmedi. Bu çocuklar zor anlarda hep bir çıkış yolu arayıp buldular. Bu yüzden dünya şampiyonu olmaya layıklar." ifadelerini kullandı.