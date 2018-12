Dünya şampiyonu Vakıfbank yurda döndü

Kupayı 3. kez Türkiye'ye getirdikleri için çok mutlu olduklarını vurgulayan takım kaptanı Melis Gürkaynak, çok çalıştıklarını ve turnuvaya kazanmak için gittiklerini ifade etti.

VakıfBank forması giyen her sporcunun şampiyon olmak için oynadığını belirten Gürkaynak, "Bu bir gelenek haline geldi. Aslında bizim geleneğimiz çalışmak ve mücadele etmek. Ben bu yüzden bütün arkadaşlarıma, antrenörlerime, menajerlerimize, yönetim ekibimize, Başkanımız Osman Bey'e çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü her zaman bizim arkamızdalar ve her zaman bütün imkanları bize sağlıyorlar. Şampiyon olmak için bütün imkanları bize sağlıyorlar. Biz sadece sahaya çıkıp mücadele ediyoruz. O yüzden ben herkese çok teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.