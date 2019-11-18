Dünya ve olimpiyat şampiyonu Naim Süleymanoğlu ölümünün 2. yılında anılıyor (Naim Süleymanoğlu kimdir?)

Naum Shalamanov, 23 Ocak 1967'de Türk kökenli bir maden işçisinin oğlu olarak Bulgaristan'da dünyaya geldi. 10 yaşında haltere başladığında, tüm zamanların en iyisi olarak dünya sporuna adını altın harflerle yazdıracağından habersizdi...
1982 yılında Brezilya'da düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda henüz 16 yaşındayken ilk dünya rekorunu kırdı...
Kendi ağırlığının 3 katından fazlasını kaldırarak hafif siklette adından söz ettiren bir halterci oldu. 1984, 1985 ve 1986'da dünyada 'yılın haltercisi' seçildi.
1986 Dünya Halter şampiyonası'nda Avustralya'nın Türk Büyükelçiliğine sığınarak iltica etti.
Naum Shalamanov artık Naim Süleymanoğlu'ydu.
Ama o dönem çok da iyi olmayan Türkiye-Bulgaristan ilişkileri daha da gerildi.
Sorun 1 milyon dolarlık anlaşmayla aşıldı.
1983-1986 yılları arasında toplam 62 rekor kıran, Dünya ve Avrupa şampiyonlukları yaşayan Naim Süleymanoğlu, olimpiyatlara ilk kez 1988 Seul'de katıldı.
60 kiloda yarışan Naim Süleymanoğlu,, koparmada 152.5, silkmede 190, toplamda 342.5 kilo kaldırarak 9 dünya ve 5 olimpiyat rekoru kırdı. Nam-ı diğer 'cep herkülü' Türkiye'ye olimpiyat oyunları tarihinde güreş dışındaki ilk altın madalyasını kazandırdı.
Sırada 1992 Barcelona vardı. Koparmada 142.5,, silkmede 177.5 kaldırdı ve 320 kilo kaldırarak olimpiyat şampiyonu unvanını korudu..
Yurda altın madalyayla dönen Naim Süleymanoğlu, aynı yıl, Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından "Dünyanın en iyi sporcusu" seçildi.
1996 yılında Atlanta Olimpiyatları'nda da Naim fırtınası esti. 29 yaşında 3'üncü olimpiyat altın madalyasını kazandı.
64 kiloda toplam 335 kilo kaldıran Naim, kendisine ait dünya rekorunu geliştirdi ve 3 ayrı olimpiyat altın madalya kazanan ilk sporcu oldu.
Sıfır çektiği 2000 Sdyney Olimpiyatları'ndan sonra emekliye ayrılan Naim Süleymanoğlu, ardında 3 olimpiyat, 7 dünya şampiyonluğu, 47 dünya rekoru ve sayısız başarı bıraktı.