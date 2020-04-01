Dünyaca ünlü Maracana Stadı, Covid-19 hastanesine dönüştürülüyor

Anadolu Ajansı 01.04.2020 - 11:46
Maracana Stadı'nda Covid-19 hastalarının kalacağı 400 yataklı geçici bir hastane kurulacağı belirtildi.
Açıklamada, saha zemininin korunacağı, çevresindeki atletizm pisti, stat içi bölümler ile otoparkın, hastane, lojistik merkezi ve depo olarak kullanılacağı aktarıldı.
Brezilya Milli Takımı'nın maçlarını oynadığı yaklaşık 80 bin kişi kapasiteli Maracana Stadı ile birlikte Rio de Janeiro'da geçici hastane sayısının 8 olacağı ifade edildi.
Nüfusu 210 milyona yaklaşan Güney Amerika ülkesi Brezilya'da şu ana kadar 5 bin 812 kişide tespit edilen Covid-19 nedeniyle 202 kişi hayatını kaybetti.
İlk kez 1950 yılında Dünya Kupasına ev sahipliği yapmak üzere inşa edilen tarihi stadyum 2014 Dünya Kupası'na ve 2016 Rio Olimpiyatlarının açılış ve kapanış törenlerine ev sahipliği yapmıştı.