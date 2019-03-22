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Elif Elmas'tan 2 gol (EURO 2020 elemeleri-21 Mart 2019)

Anadolu Ajansı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin ilk gününde 10 karşılaşma tamamlandı.

  • 1

    Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'nin elemeleri, C, E, G ve I gruplarında oynanan toplam
    10 maçla başladı.

    Öne çıkan karşılaşmalarda, C Grubunda Hollanda, ikincisi penaltıdan olmak üzere 1. ve 55. dakikalarda Memphis Depay, 21. dakikada Georginio Wijnaldum ve 86. dakikada Virgil van Dijk'in golleriyle konuk ettiği Belarus'u 4-0 mağlup etti.
  • 2

    E Grubu'nda ise son Dünya Kupası finalisti Hırvatistan, konuk ettiği Azerbaycan karşısında geriye düşmesine rağmen mücadeleyi 2-1 kazandı.

    Hırvatistan'ın gollerini 44. dakikada Borna Barisic ve 79. dakikada Andrej Kramaric kaydederken, Azerbaycan'ın tek golü 19. dakikada Ramil
    Sheydaev'den geldi.
  • 3

    Türk hakem Halis Özkahya'nın yönettiği G Grubu karşılaşmasında ise Kuzey Makedonya, Fenerbahçe'de forma giyen Eljif Elmas'ın iki gol attığı maçta konuk ettiği Letonya'yı 3-1 mağlup etti.

    Kuzey Makedonya'nın 11. dakikada Ezgjan Alioski'nin ağları sarsmasıyla 1-0 öne geçtiği mücadelede, oyuna 23. dakikada dahil olan Elmas, 29. dakikada takımı adına farkı ikiye çıkaran gole imza attı.
  • 4

    Letonya, 87. dakikada Darko Velkoski'nin kendi kalesine attığı golle skoru 2-1'e getirerek umutlanmasına rağmen sahneye 90+3. dakikada bir kez daha çıkan Eljif Elmas, takımının sahadan 3-1 galip ayrılmasında önemli rol üstlendi.

    Letonya'da Andrejs Ciganiks, 90+1. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
  • 5

    Elemelerde sona eren maçların sonuçları şöyle:

    C Grubu
    Hollanda-Belarus: 4-0
    Kuzey İrlanda-Estonya: 2-0


    E Grubu 
    Hırvatistan-Azerbaycan: 2-1
    Slovakya-Macaristan: 2-0

    FOTO: Kuzey İrlanda - Estonta maçından br kare / Estonya'dan Madis Vihmann (solda) ile Kuzey İrlanda'dan Shane Ferguson

  • 6

    G Grubu 

    Avusturya-Polonya: 0-1
    Kuzey Makedonya-Letonya: 3-1
    İsrail-Slovenya: 1-1

    I Grubu 
    Kazakistan-İskoçya: 3-0
    Güney Kıbrıs Rum Kesimi-San Marino: 5-0
    Belçika-Rusya: 3-1

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