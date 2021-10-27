Empire State Koşusu gerçekleştirildi: 10 dakikada 1576 basamak

Kemal Özdemir ise “İlk hedefimiz iyi bir dereceyle yukarı çıkarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Bir başka hedefimiz daha var, zihindeki yıkılmak zorunda olan duvarı yıkmak için buradayız. Bizim için en önemlisi de bu" diye konuştu.