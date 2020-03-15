Ertelenmeyen maçta sahaya maskeyle çıktılar

Brezilya Birinci Futbol Ligi takımlarından Gremio'nun oyuncuları, maçların yeni tip corona virüs salgınına rağmen ertelenmemesini protesto etmek için sahaya maskeyle çıktı.

Gremio Kulübü'nün oyuncuları ise işi bir adım ileri taşıdı ve tepkilerini Sao Luiz ile oynadıkları Gaucho Eyalet Şampiyonası 2. tur karşılaşmasının seremonisine maskeyle çıkarak gösterdi.