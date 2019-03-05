Eski Fenerbahçeli De Souza bir ilke imza attı (Bir sezonda 3'üncü takımı)
ntv.com.tr
Fenerbahçe'den Suudi Arabistan'a transfer olan Josef De Souza, 3 aylığına eski takımı Vasco De Gama'ya döndü
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ARABİSTAN'DAN BREZİLYA'YAFenerbahçe'den bu sezon başında Suudi Arabistan'ın iddialı kulübü Al Ahli'ye transfer olan Brezilyalı önlibero Josef De Souza, 3 aylığına memleketindeki eski takımı Vasco De Gama'ya döndü
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CİDDİ BİR OPERASYON GEÇİRDİ
Futbol hayatını normalde Suudi Arabistan’ın Al Ahli takımında sürdürmesi gereken Josef de Souza, futbol literatürüne geçecek bir imza attı. Yaşadığı sakatlığın ardından Paris’te ameliyat olan ve aylarca sahalardan uzak kalması beklenen Brezilyalı futbolcu, eski kulübü Vasco da Gama’nın yolunu tuttu.
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İDMANLARA ÇIKACAK AMA MAÇ YOK
Suudi Al Ahli kulübü ile Brezilya takımı Vasco da Gama arasındak sözleşmenin kiralık olduğu ve üç aylık bir süreyi kapsadığı ortaya çıktı. Bu süre boyunca maaşı Suudi Arabistan kulübü tarafından ödenecek olan De Souza, Brezilya ekibiyle idmanlara çıkacak ancak resmi maçlarda görev yapamayacak...
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İYİLEŞME SÜRECİ BELİRSİZ3 aylık rehabilite süresinin sonunda ise maaşını ödediği Arabistan kulübüne geri dönecek. De Souza'nın Al Ahli’nin yaz kampına katılması planlanıyor. Doktorların ‘Rehabltasyon için üç ay süreye ihtyacı var’ dediği Josef de Souza ülkesinde olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek “Vasco bana kapılarını açtı, Al Ahli de anlayış gösterd. Bu iyleşme sürecinin ne kadar süreceğini kesin olarak bilmyoruz” ded.