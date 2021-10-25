Eto'o ve Guti, El Clasico heyecanını İstanbul'da yaşadı

La Liga'nın bu sezonki ilk El Clasico heyecanını Samuel Eto'o ve Guti Hernandez, İstanbul'da yaşadı.

Haberler - İHA 25.10.2021 - 10:52

Eto'o ve Guti, El Clasico heyecanını İstanbul'da yaşadı - 1
İspanya La Liga'nın eski yıldızları Guti Hernandez ve Samuel Eto'o' Türk futbolseverlerle bir araya gelerek Barcelona ile Real Madrid arasında oynanan El Clasico heyecanını birlikte yaşadı.
Eto'o ve Guti, El Clasico heyecanını İstanbul'da yaşadı - 2
Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Guti, İstanbul'da olduğu için çok gururlu ve mutlu olduğunu söyledi. Bir dönem Antalyaspor ve Konyaspor formaları giyen Samuel Eto'o ise uzun bir aradan sonra Türkiye'ye döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi
Eto'o ve Guti, El Clasico heyecanını İstanbul'da yaşadı - 3

Barcelona'dan bir teklif gelmesi durumunda ne cevap vereceğiyle ilgili bir soru üzerine Guti, kendisinin Real Madrid taraftarı olduğunu ve bu nedenle kabul etmeyeceğini ifade etti.

Eto'o ve Guti, El Clasico heyecanını İstanbul'da yaşadı - 4
Guti, en unutamadığı El Clasico'nun Şampiyonlar Ligi Yarı Finali'nde 2-0 yendikleri maç olduğunu belirtti.
Eto'o ve Guti, El Clasico heyecanını İstanbul'da yaşadı - 5
Barcelona'nın eski yıldızlarından Samuel Eto'o ise birlikte oynadığı en iyi oyuncunun Messi olduğunu ifade etti.
Eto'o ve Guti, El Clasico heyecanını İstanbul'da yaşadı - 6

DERBİYİ DE YORUMLADILAR

Guti ve Eto'o pazartesi günü oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisinde ise kazanan tarafın siyah-beyazlı ekip olacağını vurguladılar.

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