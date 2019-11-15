EURO 2020 elemelerinde gecenin sonuçları (15 Kasım 2019)

ÇEKYA EURO 2020 BİLETİNİ KAPTI

Grubun bir diğer maçında Çekya, sahasında Kosova'yı 2-1 mağlup etti ve Euro 2020'ye katılma hakkı kazandı. Vedat Muriqi'in forma giymediği maçta Kosova, 50. dakikada Atdhe Nuhiu ile 1-0 öne geçerken Çekya, 71 ve 79. dakikalarda Alex Kral ile bulduğu iki golle 2-1'lik skorla galibiyete uzandı ve A grubunda EURO 2020 biletini alan ikinci takım oldu.