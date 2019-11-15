EURO 2020 elemelerinde gecenin sonuçları (15 Kasım 2019)

Avrupa Şampiyonası'na katılmak için 1 puana ihtiyacı olan Ay Yıldızlılar, İzlanda ile golsüz berabere kalarak finaller biletini aldı.
İlk dakikalardan itibaren topu rakip kaleye götürmek isteyen İzlanda, savunmamızı aşamadı. İzlanda ilk yarıda tehlikeli gelemezken; Milliler, 2. yarıda oyundaki üstünlüğü ele geçirdi. Rakibin direncini kıran Ay Yıldızlılar, İzlanda kalesinde de tehlikeli ataklar gerçekleştirdi. Ancak iki takımın da çabası sonuç vermedi ve karşılaşma 0-0 sona erdi. Bu sonucun ardından puanını 20 yapan A Milli Futbol Takımımız, rakibi ile arasındaki 4 puanlık farkı korudu ve Euro 2020 biletini aldı.
A Milli Takım'ın İzlanda ile 0-0 berabere kalmasının ardından Euro 2020'ye katılmayı garantileyen İzlanda, Moldova'yı 2-1 yendi.
Kounk ekip 9. dakikada Rata'nıng olüyle 1-0 öne geçti. Varene, 35. dakikadaki golle skoru eşitledi. İlk yarı bu skorla sona ererken; 79'da Oliver Giroud'un penaltı golü geldi. Maçı 2-1 kazanan Fransa, puanını 22 yaptı ve H Grubu'nda liderliğe yükseldi. Horozlar, son maçta Arnavutluk'a konuk olacak.
Fransa ile grubu lider tamamlamak için kıyasıya bir yarışa giren A Milli Takımımız ise son maçında Andorra deplasmanına gidecek
Euro 2020 Elemeleri B Grubu'nda Portekiz, Cristiano Ronaldo'nun hattrick yaptığı maçta Litvanya'yı 6-0'la geçti.
Portekiz'i galibiyete taşıyan goller, Ronaldo (7 -penaltı-,22, 65), Pizzi, Goncalo Paciencia ve Bernardo Silva'dan geldi.
Galibiyette başrol oynayan Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takım formasıyla 98. golüne ulaştı.
Milli maçlarda 9. hattrick'ini yapan Ronaldo, kariyeri boyunca da 55. üçlemesine imza attı.
Grupta, Ukrayna daha önce Avrupa Şampiyonası biletini alırken; Euro 2020'ye katılacak son takım son maçlarda belli olacak. 14 puanlı Portekiz, Lüksemburg'a konuk olacak. 3. sırada bulunan Sırbistan ise 19 puanlı Ukrayna'yı ağırlayacak.
Avrupa Şampiyonası Elemeleri (EURO 2020) A grubunda 1000. maçına çıkan ilk milli takım olan İngiltere, Wembley'de konuk ettiği Karadağ'ı 7-0 yendi ve EURO 2020 biletini aldı.
Bu maçla birlikte 1000. maçına çıkan ilk milli takım olan ev sahibi İngiltere, rakibine şans tanımadı ve sahadan 7-0 galip ayrıldı. İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 11'de Alex Oxlade-Chamberlain, 18', 24' ve 37'de Harry Kane, 30'da Marcus Rashford ve 84. dakikada Tammy Abraham kaydetti.
Bu sonuçla EURO 2020 biletini kazanan Gareth Southgate'in öğrencileri 18 puanla grupta liderliğini sürdürdü.
Grubun bir diğer maçında Çekya, sahasında Kosova'yı 2-1 mağlup etti ve Euro 2020'ye katılma hakkı kazandı. Vedat Muriqi'in forma giymediği maçta Kosova, 50. dakikada Atdhe Nuhiu ile 1-0 öne geçerken Çekya, 71 ve 79. dakikalarda Alex Kral ile bulduğu iki golle 2-1'lik skorla galibiyete uzandı ve A grubunda EURO 2020 biletini alan ikinci takım oldu.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. hafta maçında Arnavutluk ile Andorra karşı karşıya geldi.
Karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
B Grubunun diğer bir maçında Sırbistan Lüksemburg'u ağırladı.
Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğü iel sonuçlandı.
Bu sonuçlarla B Grubu'nda Sırbistan puanını 13'e, Portekiz ise 14'e yükseltti. Litvanya 1 puanla son sırada, Lüksemburg da 4 puanla 4. sırada yer aldı.