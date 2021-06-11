EURO 2020 Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

11.06.2021 - 10:07
Türkiye - İtalya karşılaşması 11 Haziran Cuma günü (bugün) TSİ 22.00’da başlayacak. Roma Olimpiyat Stadı’nda oynanacak olan mücadele TRT 1’den yayınlanacak.
Türkiye ve İtalya 9. kez karşı karşıya gelecek. İki ülke arasında oynanan 8 maçta İtalya 5 kez kazanırken 3 maç berabere bitti.
Türkiye - İtalya maçını Hollandalı hakem Danny Makkelie görev alacak.
MUHTEMEL 11
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Umut, Okay, Kenan, Ozan Tufan, Yusuf, Hakan ve Burak
Türkiye ile İtalya bugüne kadar büyük turnuvalarda sadece bir kez karşılaşırken, 11 Haziran 2000'de oynanan Euro 2000 açılış karşılaşmasını İtalya 2-1 kazanmıştı.
Türkiye bu güne kadar katıldığı 4 Avrupa Şampiyonası’nda, oynadığı tüm açılış maçlarını kaybetti.
Bir ilki başarmak isteyen A Milli Futbol Takımı’nın A grubundaki diğer rakipleri ise İsviçre ve Galler.