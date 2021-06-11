EURO 2020 Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE'NİN RAKİPLERİ

Türkiye ile İtalya bugüne kadar büyük turnuvalarda sadece bir kez karşılaşırken, 11 Haziran 2000'de oynanan Euro 2000 açılış karşılaşmasını İtalya 2-1 kazanmıştı.

Türkiye bu güne kadar katıldığı 4 Avrupa Şampiyonası’nda, oynadığı tüm açılış maçlarını kaybetti.

Bir ilki başarmak isteyen A Milli Futbol Takımı’nın A grubundaki diğer rakipleri ise İsviçre ve Galler.