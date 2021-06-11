EURO 2020'ye görkemli açılış

EURO 2020, Türkiye-İtalya karşılaşmasıyla başlarken, turnuva görkemli bir açılış töreniyle başladı. Ünlü İtalyan Tenor Andrea Bocelli canlı konser verirken, havai fişek gösterisi tribünleri coşturdu.

Reuters - Anadolu Ajansı 11.06.2021 - 22:00 | Son Güncelleme : 11.06.2021 - 22:13

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A Milli Takım'ın İtalya ile karşı karşıya geldiği mücadeleyle birlikte EURO 2020 de başladı.
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Açılış karşılaşması öncesinde tribünleri dolduran 16 bin taraftar, takımlarına destek verdi.
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Açılış seremonisinde İtalyan Polis Bandosu'nun kısa konserinin ardından dünyaca ünlü İtalyan Tenor Andrea Bocelli sahaya çıktı ve verdiği canlı konserle tribünleri coşturdu.
EURO 2020'ye görkemli açılış - 4
Andrea Bocelli'nin ardından İrlanda'nın dünyaca ünlü rock grubu U2'nun EURO 2020'nin açılış seremonisi için söylediği şarkı online olarak Roma Olimpiyat Stadı'nda skorboardlara yansıtıldı.
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EURO 2020'ye görkemli açılış - 7
EURO 2020'ye görkemli açılış - 8
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EURO 2020'ye görkemli açılış - 10
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EURO 2020'ye görkemli açılış - 13
EURO 2020'ye görkemli açılış - 14
EURO 2020'ye görkemli açılış - 15
EURO 2020'ye görkemli açılış - 16
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EURO 2020'ye görkemli açılış - 19
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