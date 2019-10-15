EURO 2020'de puan durumu ve kalan maçlar
Türkiye ile Fransa EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda karşı karşıya geldi. 1-1'lik eşitlikle sonlanan mücadelede, elemelerin bitimine iki maç kala Türkiye büyük avantaj sağladı. EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu'nda puan durumu nasıl? İşte, Türkiye'nin kalan maçları ve güncel puan durumu.
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1
GÜNCEL PUAN DURUMU
TÜRKİYE - 19 Puan
FRANSA - 19 Puan
İZLANDA - 15 Puan
ARNAVUTLUK - 12 Puan
ANDORRA - 3 Puan
MOLDOVA - 3 Puan
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2
KALAN MAÇLAR
TÜRKİYE
14 Kasım: Türkiye - İzlanda
17 Kasım: Andorra - Türkiye
FRANSA
14 Kasım: Fransa - Moldova
17 Kasım: Arnavutluk - Fransa
İZLANDA
14 Kasım: Türkiye - İzlanda
17 Kasım: Moldova - İzlanda
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3
TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?A Milliler'in İzlanda ile berabere kalması durumunda, son maçta Andorra’ya kaybetse bile ikinci olarak finallere gitmeyi garantileyecek. İzlanda’ya kaybedilirse, Andorra karşısında kazanılması halinde Türkiye yine ikinci olarak EURO 2020 finallerinin yolunu tutmayı başaracak.