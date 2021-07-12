EURO 2020'de şampiyon İtalya

EURO 2020 finalinde İngiltere'yi penaltılarla geçen İtalya, Avrupa şampiyonu oldu.

ntv.com.tr - Reuters 12.07.2021 - 00:54 | Son Güncelleme : 12.07.2021 - 01:22

EURO 2020'de şampiyon İtalya - 1

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda 60 binin üzerinde taraftarın tribünlerden takip ettiği final maçında, turnuvada ikinci kupasını hedefleyen İtalya ile şampiyonada ilk kez finale kalan İngiltere karşılaştı.

EURO 2020'de şampiyon İtalya - 2
Karşılaşmaya hızlı başlayan İngiltere, ilk tehlikeli atağında golü buldu.
EURO 2020'de şampiyon İtalya - 3
Sağ kanattan Kieran Trippier'in ceza sahasına yaptığı uzun ortayı iyi takip eden Luke Shaw, kale önü sol çaprazdan düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
EURO 2020'de şampiyon İtalya - 4
Milli formayla ağları ilk kez sarsan Shaw, 1 dakika 56 saniye ile şampiyona finallerindeki en erken gole imza atarak tarihe geçti.
EURO 2020'de şampiyon İtalya - 5

35. dakikada orta sahada topla buluşan İtalyan oyuncu Federico Chiesa'nın üst üste attığı çalımların ardından ceza yayı bölgesinden yerden sert şutunda, top az farkla yandan auta gitti.

EURO 2020'de şampiyon İtalya - 6

İtalya, ilk yarıda topa daha fazla oynayan taraf (yüzde 62) olmasına rağmen aradığı gol pozisyonlarını bulamadı ve İngiltere ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

EURO 2020'de şampiyon İtalya - 7

İkinci yarıda beraberlik sayısı için ataklarını sıklaştıran İtalya, aradığı golü 67. dakikada Bonucci'yle buldu.

Bonucci, 34 yaş 71 gün ile Avrupa Şampiyonası finallerinde gol atan en yaşlı oyuncu unvanını da kazandı. 

EURO 2020'de şampiyon İtalya - 8
Kalan sürede başka gol olmayınca 90 dakikası 1-1 beraberlikle tamamlanan maçta uzatma devrelerine geçildi.
EURO 2020'de şampiyon İtalya - 9
Uzatmalarda da eşitlik bozulmayınca EURO 2020 şampiyonunu penaltılar belirledi.
EURO 2020'de şampiyon İtalya - 10
İtalya'da Berardi, Bonucci, Bernardeschi penaltı atışlarını golle değerlendirirken, Belotti ve Jorginho ise penaltıdan faydalanamadı.

İngiltere'de Kane ile Maguire'ın penaltıları golle sonuçlanırken, Rashford, Sancho ve Saka penaltıdan faydalanamadı.
EURO 2020'de şampiyon İtalya - 11
Penaltılar sonunda İngiltere'yi 3-2 mağlup eden İtalya, kupanın sahibi oldu.
EURO 2020'de şampiyon İtalya - 12
Bu sonuçla İtalya, 53 yıl aranın ardından turnuvada ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.
EURO 2020'de şampiyon İtalya - 13
EURO 2020'de şampiyon İtalya - 14
EURO 2020'de şampiyon İtalya - 15
EURO 2020'de şampiyon İtalya - 16
EURO 2020'de şampiyon İtalya - 17
EURO 2020'de şampiyon İtalya - 18
EURO 2020'de şampiyon İtalya - 19
EURO 2020'de şampiyon İtalya - 20
EURO 2020'de şampiyon İtalya - 21
EURO 2020'de şampiyon İtalya - 22
EURO 2020'de şampiyon İtalya - 23
EURO 2020'de şampiyon İtalya - 24
EURO 2020'de şampiyon İtalya - 25
EURO 2020'de şampiyon İtalya - 26
EURO 2020'de şampiyon İtalya - 27
EURO 2020'de şampiyon İtalya - 28
EURO 2020'de şampiyon İtalya - 29
EURO 2020'de şampiyon İtalya - 30
EURO 2020'de şampiyon İtalya - 31
EURO 2020'de şampiyon İtalya - 32
EURO 2020'de şampiyon İtalya - 33
EURO 2020'de şampiyon İtalya - 34
EURO 2020'de şampiyon İtalya - 35
EURO 2020'de şampiyon İtalya - 36

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